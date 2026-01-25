Vielleicht ist so ein grauer Tag genau richtig, um schwarz-weißen Tieren nachzuspüren. Oder müssen sie weiß-schwarze Tiere heißen, hier in Bayern, das ja keinen blau-weißen, sondern einen weiß-blauen Himmel hat? An diesem Samstagmorgen ist es ein grau-grauer, unter dem bei eisigen Temperaturen eher die Stammgäste und diejenigen in den Zoo kommen, die ihren Anhang, ob im Kinderwagen oder an der Hundeleine, ausführen sollen, damit es daheim keinen Ärger gibt.

Pandas also. Zwei Stück sollen bis 2028 aus China an die Isar ziehen. Große Pandas. Große Aufregung deshalb auch schon unter der Woche bei der Verkündung, zumindest in der Verwaltung von Hellabrunn sowie in der Staatskanzlei. Was für eine Nachricht. Heldengeschichten gilt es zu erzählen, weil das Bundesland, das am wenigsten an Understatement leidet, nun auch noch eine Landeshauptstadt haben wird, die tierisch auf Augenhöhe mit europäischen Hauptstädten rangiert, weil sie Pandas bekommt wie Berlin, Wien oder Madrid.

Erste Frage: Was sagen denn nun eigentlich diejenigen dazu, die das gefälligst ja genauso traumhaft finden sollten wie der bayerische Ministerpräsident nebst Zoodirektor? Also die Besucher? Deren mindestens helle Begeisterung ist ja in dem ganzen Bohei eingeplant. Zweite Frage: Warum sollen denn nun genau diese Tiere, deren größte Besonderheit ihr Fellmuster und die irre hohe Schlafdauer ist, eine Zoo-Euphorie auslösen?

Eine Antwort auf Frage eins lässt sich an diesem Vormittag leicht finden – und ist durchaus ein wenig überraschend. Bei Frage zwei wiederum ist vieles Ansichtssache. Aber Menschenkennern wie dem Sozialpsychologie-Professor Dieter Frey fallen schon ein paar Argumente ein.

Die Lamas werden demnächst Platz machen für die Pandas und ins Mühlendorf umziehen. (Foto: Florian Peljak)

10.17 Uhr am Samstagmorgen im Affenhaus, Marine sagt: „Das ist hier nicht wirklich der Lebensraum für Große Pandas, oder?“ Die 36-Jährige schaut dabei ihren Mann an, der nickt. Die beiden in München lebenden Franzosen waren zuvor in Singapur, dort gab es auch Große Pandas. „Wir sehen das Konzept Zoo kritisch, aber kommen mit unseren Kindern schon auch gerne hierher.“ Ein Satz, wie er auf Tierparks in aller Welt und auf Große Pandas in München nicht besser passen könnte: einerseits, andererseits. Arnt, 36, ist mit drei Kindern und einer Oma da und formuliert es so: „Große Pandas hätte es hier nicht gebraucht, aber für Kinder sind sie sicher toll anzuschauen.“

Einstweilen schauen sie große Gorillas an, die Zucchini essen. Oder beobachten Elefant Gajendra beim Heufuttern und den Roten Panda beim Eingerolltsein auf seinem Baum. Miteinander verwandt sind sie nicht, aber die meiste Zeit des Tages verbringt der kleine Panda wie sein weiß-schwarzer großer Kollege: schlafend oder fressend. Damit erfüllt er alle Eigenschaften, die auch Dieter Frey aus sozialpsychologischer Sicht erkennt.

„Die Menschen sind aufgrund von Multi-Krisen wie Kriegen oder Corona immer dünnhäutiger, erschöpfter, haben Angst vor der Zukunft und versuchen deshalb manchmal, aus der Realität zu flüchten“, sagt Frei. Eskapismus ist längst kein wirkliches Fremdwort mehr. Bei der Flucht aus der Realität würden dann eben auch Tiere helfen, „insbesondere niedliche Tiere, Haustiere wie Katzen und Hunde, die Friedfertigkeit und Wohlbefinden auslösen“. Diese Kuscheligkeit von Haustieren, aber auch der Pandabären bewirke einen Ausstoß von Endorphinen, „was Wohlbefinden auslöst, man fühlt sich geborgen“. Gleichzeitig entwickle sich bei solchen Tieren schnell auch ein Helfer- oder Schutzsyndrom.

Noch leben auch Paviane in Hellabrunn. (Foto: Florian Peljak)

Wenn die Großen Pandas kommen, gibt der Zoo die Paviane allerdings ab und baut auf deren Anlage eine neue für die Pandas. (Foto: Florian Peljak)

Das hat sicher auch Conni längst verinnerlicht. Die 68-Jährige aus Schongau hat an diesem Samstag ihre erste Jahreskarte erworben und schlendert mit Hund am Lama-Gehege vorbei. Dessen Bewohner sollen demnächst ins Mühlendorf umziehen und Platz machen für das Panda-Gehege, wie auch die Paviane. 18 Millionen Euro ist die Summe, die für die Pandas und ihr neues Zuhause ausgegeben wird. Conni hält den Hund an der Leine und sagt: „Das Geld könnte man sicher sinnvoller ausgeben – aber es ist schon auch interessant, was hier jetzt passiert.“ Das nächste Einerseits-Andererseits.

Einig ist man sich beim großen Effekt der Pandas, sowohl die Besucher als auch der Sozialpsychologe. Für Frey ein nachvollziehbares Phänomen. „Da kommt alles zusammen, die Größe, die Farbe, die Seltenheit.“ Man habe genetisch und evolutionär eine positive Einstellung zu dem vermeintlich Niedlichen. „Man verbindet damit eben nicht Gefahr, sondern es kommt einem vertraut vor.“ Frey kann sich vorstellen, dass es in München einen regelrechten Hype geben wird, „es ist neu, es ist selten“. Auch im verwöhnten München würde das Privileg gesehen, solche Tiere im Zoo zu haben, und zudem komme eine Abwechslung immer recht.

Rasem Baban, Zoo-Chef in Hellabrunn, sagte am Donnerstag: „Wir spüren in diesen Tagen ganz klar eine freudige Erwartungshaltung und bekommen positive Resonanz auf die Ankündigung.“ An diesem grauen Samstag ist von leichter Vorfreude oder gar Pandamania nichts zu spüren. Eher eine verhalten abwägende Atmosphäre scheint zu herrschen, mit einer vorfreudigen Note. Arnt, der 36-jährige Vater aus dem Affenhaus, formuliert über den Zuzug der großen und gemusterten Pandas sehr passend den Satz: „Es ist nicht nur schwarz und weiß.“