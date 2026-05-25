Ein 23 Jahre alter Münchner hat sich am Sonntagabend in eine ungewöhnliche Lage gebracht: Wie die Polizei mitteilte, verlor der Mann, der sich außerhalb des Tierparks Hellabrunn befand, beim Kicken von Steinen offenbar einen Schuh, der über einen Zaun in Richtung Bisongehege flog. Beim Versuch, ihn zurückzuholen, betrat er unbemerkt das Tierparkgelände.

Als der 23-Jährige seine Lage erkannte, zog er sich hinter einen Elektrozaun zurück, konnte das Gehege aber nicht mehr selbständig verlassen. Gegen 21.45 Uhr alarmierte er den Notruf. Einsatzkräfte der Polizei lokalisierten den Mann und befreiten ihn gemeinsam mit Tierparkmitarbeitern aus seiner misslichen Lage.

Der Mann, der laut Polizei alkoholisiert war, erlitt leichte Schürfwunden und eine Kopfverletzung. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Für die Bisons verlief der Einsatz nach Polizeiangaben ohne besondere Vorkommnisse. Auch der verlorene Schuh wurde wiedergefunden.