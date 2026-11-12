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Münchner TierparkBrauchen wir den Zoo überhaupt noch?

Lesezeit: 5 Min.

Schimpansen und andere Tiere in Hellabrunn bekamen in diesem Jahr deutlich weniger Besuch.
Schimpansen und andere Tiere in Hellabrunn bekamen in diesem Jahr deutlich weniger Besuch.
Foto: Robert Haas

Sinkende Besucherzahlen und Verluste im zweistelligen Millionenbereich – da fragt sich mancher, ob der Tierpark Hellabrunn als Institution noch zeitgemäß ist. Wie bitte? Unverzichtbar, sagen zumindest die Verantwortlichen.

Von Philipp Crone

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Kein Wunder, dass der Tierpark Verlust macht. Man kann am Mittwochmittag hier nahezu ungestört flanieren, am Waldbison vorbei rüber zu den Wölfen, von den Löwen zu den Bantengs. Wasser plätschert, Vögel zwitschern. Von Besuchern keine Spur.

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Wie geht die Herde im Tierpark Hellabrunn mit dem Ableben des Jungtiers um? Ein Gespräch mit Tierarzt Hanspeter Steinmetz über die Trauer von Elefanten, Teambuilding für Dickhäuter und Schwangerschaftsturnen auf Sandhügeln.

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