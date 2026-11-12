Sinkende Besucherzahlen und Verluste im zweistelligen Millionenbereich – da fragt sich mancher, ob der Tierpark Hellabrunn als Institution noch zeitgemäß ist. Wie bitte? Unverzichtbar, sagen zumindest die Verantwortlichen.

Schimpansen und andere Tiere in Hellabrunn bekamen in diesem Jahr deutlich weniger Besuch.

Kein Wunder, dass der Tierpark Verlust macht. Man kann am Mittwochmittag hier nahezu ungestört flanieren, am Waldbison vorbei rüber zu den Wölfen, von den Löwen zu den Bantengs. Wasser plätschert, Vögel zwitschern. Von Besuchern keine Spur.