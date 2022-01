Von Barbara Galaktionow

Meine Familie und ich haben vor einiger Zeit zwei nicht mehr ganz junge Kater aufgenommen. Dabei machten wir eine neue Erfahrung: Im Gegensatz zu früheren Katzen, mit denen wir unser Leben teilen durften, verweigerten beide das sogenannte Nassfutter, festere Bestandteile ließen sie konsequent liegen und schlapperten allenfalls gerne die Flüssigkeit weg. Wir stellten dann fest: Diese Katzen sind offenbar anders sozialisiert - sie mögen am liebsten Trockenfutter. Für ein bisschen Abwechslung auf dem Speiseplan sorge ich nun gelegentlich, indem ich den Tieren "Katzensuppe" kaufe (auch so eine Art Nassfutter, das aber fast ausschließlich Flüssigkeit zum Wegschlappern hat). Wobei ich mir immer ein bisschen albern vorkomme, so ein Chi-chi-Katzenprodukt zu kaufen. Aber was soll's, ich beuge mich den Vorlieben unserer Kater. Und groß nachdenken brauche ich darüber jetzt auch nicht mehr.

Das ist bei Martin Schmolinga ganz anders. Der gelernte Tierpfleger hat den wohl kompliziertesten Job im Tierpark Hellabrunn: Er ist Futtermeister und kümmert sich darum, dass hier jeden Tag Tausende Tiere zweimal täglich ihre Mahlzeiten bekommen. Und da gibt es bei etwa 800 Tierarten und einem Budget von fast einer Million Euro einiges zu bedenken, wie mein Kollege Philipp Crone beim Besuch in der Großküche des Zoos erfahren hat (SZ Plus).

Futtermeister Schmolinga muss die enorme Logistik mit Bestellungen, Lagerung und Zubereitung unter Kontrolle haben. Und immer wieder mit neuen Herausforderungen umgehen: Mit Lieferschwierigkeiten durch die Corona-Pandemie zum Beispiel oder dem - eigentlich positiven - Umstand, dass das Kükentöten seit Januar in Deutschland nicht mehr erlaubt ist. Und dann braucht vor allem jedes Tier das ihm zuträgliche Futter: Der Speiseplan des Eisbären sieht anders aus als der des Murmeltiers. Und was bekommt der Affe mit Magenproblemen? Als besonders heikle Esser haben sich übrigens Ameisenbär und Pustelschwein erwiesen. Auch die Zoo-Tiere fressen eben nicht alles, was sie vorgesetzt bekommen.

Das ist dann fast ein bisschen so wie bei den Hauskatzen - nur, dass die Tierpark-Bewohner nicht auf den Schreibtisch ihres Versorgers hüpfen können, wenn sie meinen, jetzt sei es doch mal Zeit fürs Abendessen.

DER TAG IN MÜNCHEN

Aus einer Station werden zwei Weil die Patientenzahlen wegen Omikron steigen, müssen die Münchner Kliniken einen hohen Aufwand betreiben, um Covid- und Noncovid-Patienten weiter getrennt behandeln zu können. Besonders gefordert ist - wieder einmal - das Personal.

Verweste Frauenleiche gefunden - Verdächtiger festgenommen Im Keller eines Hauses ist Donnerstagnacht eine tote Frau entdeckt worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus - tatverdächtig ist ein 75-Jähriger aus Haar.

Nur in München steht ein Hofbräuhaus Die Brauerei zieht wegen eines Bieres aus Dresden vor Gericht, das ihrer Ansicht nach ihre Markenrechte verletzt. Dabei können sich auch die Sachsen auf eine jahrhundertealte Tradition berufen.

Polizei will Sicherheitswacht im Münchner Westen auf Streife schicken An einem der ungefährlichsten Flecken in der Stadt sollen künftig Freiwillige patrouillieren. Aubings Lokalpolitiker sind von dem Plan der Polizei wenig überzeugt.

