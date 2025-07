Ein ungewöhnlicher Notruf erreichte die Münchner Polizei am Dienstagmittag: Kurz vor 14 Uhr wurden die Beamten informiert, dass im Münchner Stadtteil Milbertshofen zwei Zebras gesichtet worden seien, und zwar in der Dientzenhoferstraße, nahe der Grundschule in der Rockefellerstraße. Als die ersten Polizisten am Einsatzort ankamen, stellten sie fest, dass die Information tatsächlich der Wahrheit entsprach – allerdings ergriffen die Tiere erst einmal die Flucht, als sie den Streifenwagen bemerkten.