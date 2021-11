München:Der plötzliche Freiheitsdrang der Tiere

Glosse von Joachim Mölter

Warum fliegen die Schwalben tief, bevor es Regen oder gar ein Gewitter gibt? Naja, weil es die leichtgewichtigen Insekten, von denen sie sich ernähren, halt auch nach unten zieht, sobald sich ein Hochdruckgebiet verflüchtigt. Und warum werden am Boden lebende Tiere verhaltensauffällig, bevor ein Erdbeben donnert? Nun, im Gegensatz zum Schwalben-Tiefflug gibt es darauf keine wissenschaftlich fundierte Antwort, weil es nur wenige Wissenschaftler gibt, die das erforschen. Schon allein, weil sich die meisten Menschen lieber nicht in einem bevorstehenden Erdbebengebiet aufhalten, um Tiere zu beobachten. Wenn man die jüngsten Metastudien zu diesem Thema richtig verstanden hat, ist in dieser Hinsicht das Wissen über den sogenannten sechsten Sinn von Tieren eher anekdotischer Natur.

Und damit nach München, wo in jüngerer Vergangenheit ebenfalls ein auffallendes Tier-Verhalten registriert worden ist. Das reicht in seiner Häufigkeit nicht für eine wissenschaftliche Studie, es sind gerade mal zwei Begebenheiten. Aber die genügen immerhin, um sie in der Kategorie Anekdote zusammenzufassen. Zum einen hat ein Dackel namens "Lemmy" sein Herrchen sitzen lassen, um mit der S-Bahn von Grafing aus in und durch die Stadt zu fahren. Zum anderen ist in Thalkirchen ein Gelbbrust-Ara namens Camilla aus seinem Käfig entfleucht und hat den Papageien-Partner Charles samt des gemeinsamen Besitzers zurückgelassen. Der plötzliche Freiheitsdrang zweier unterschiedlicher und als vorher vollkommen häuslich beschriebener Tiere wirft Fragen auf: Macht sich da erneut ein Gespür für kommende Katastrophen bemerkbar? Wehrten sich Hund und Vogel instinktiv gegen bevorstehende Einschränkungen des Bewegungsradius? Wollten sie schnell noch mal an die frische Luft, ehe es womöglich doch wieder einen Lockdown gibt? Oder kündigt die Trennung von Camilla und Charles ein Unheil im britischen Königshaus an?

Man wird sehen.

Fürs erste haben sich beide Tier-Fluchten in Wohlgefallen aufgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilte, fand Camilla ihren Ausflug in die freie Wildbahn schon nach kurzer Zeit nicht mehr ganz so prickelnd. In einem Innenhof harrte sie ihrer Abholung. In einem sogenannten "Kleinalarmfahrzeug" ließ sie sich zurück in ihre Voliere chauffieren. Und "Lemmy" wurde schließlich am Ostbahnhof von der Bundespolizei aufgegriffen, ohne Fahrschein natürlich. Sein aus Ebersberg stammendes Herrchen war während der Fahrt einfach eingeschlafen.