Polizei und Feuerwehr waren am Montagabend im Großeinsatz in Moosach: Bei einem Brand in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Hanauer Straße wurden ein Dutzend Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen, Autos ebenso wie Motorräder. Der Schaden beläuft sich nach Angaben eines Polizeisprechers auf rund eine halbe Million Euro. Personen seien nicht verletzt worden; nach ersten Informationen mussten auch keine Wohnungen evakuiert werden.
„Aufgrund der Mitteilung und des Brandgeschehens“ gingen die Polizeibeamten bereits am Abend von einer Brandstiftung aus; diese Einschätzung wurde am Dienstagmorgen bestätigt. Die Einsatzkräfte waren um 20.41 Uhr über den Brand informiert worden. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei war sofort zum Brandort zwischen Georg-Brauchle-Ring und Pelkovenstraße ausgerückt.