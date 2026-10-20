Polizei und Feuerwehr waren am Montagabend im Großeinsatz in Moosach: Bei einem Brand in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Hanauer Straße wurden ein Dutzend Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen, Autos ebenso wie Motorräder. Der Schaden beläuft sich nach Angaben eines Polizeisprechers auf rund eine halbe Million Euro. Personen seien nicht verletzt worden; nach ersten Informationen mussten auch keine Wohnungen evakuiert werden.