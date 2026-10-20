Nach einem Brand in einer Tiefgarage in Moosach ist ein 34 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen worden.

Polizei und Feuerwehr waren am Montagabend im Großeinsatz: Bei dem Brand in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Hanauer Straße wurden ein Dutzend Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen, Autos ebenso wie Motorräder. Der Schaden beläuft sich nach Angaben eines Polizeisprechers auf rund eine halbe Million Euro. Personen seien nicht verletzt worden; nach ersten Informationen mussten auch keine Wohnungen evakuiert werden.

„Aufgrund der Mitteilung und des Brandgeschehens“ gingen die Polizeibeamten bereits am Abend von einer Brandstiftung aus; diese Einschätzung wurde am Dienstagmorgen bestätigt. Das Motiv ist bislang noch unklar. Die Einsatzkräfte waren um 20.41 Uhr über den Brand informiert worden. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei war sofort zum Brandort zwischen Georg-Brauchle-Ring und Pelkovenstraße ausgerückt.

Der Tatverdächtige wurde laut Polizei noch in der Nacht auf Dienstag festgenommen. Weil der Ungar keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, soll er nun dem Haftrichter vorgeführt werden.