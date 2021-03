Der "Verhaltenskodex zur Prävention von Machtmissbrauch und Übergriffen" war der erste Schritt. Der Kodex wurde im Zuge der "Me Too"-Debatte im Kulturreferat München erarbeitet und Anfang 2019 an die Beschäftigten verteilt. Nun, zwei Jahre später, kommt das Thema noch einmal auf den Tisch: Im Kulturausschuss wird es an diesem Donnerstag um die "Sicherstellung von Geschlechtergerechtigkeit und Schutz vor Machtmissbrauch und Übergriffen im städtischen Theaterbetrieb" gehen. Es soll noch einmal ein genauerer Blick auf jenen Bereich geworfen werden, der von Körperkontakt und Nähe in nicht-pandemischen Zeiten durchaus geprägt ist.

Die positive Tendenz, die der Vorlage zu entnehmen ist und die auch die Vorsitzende der Gleichstellungskommission Micky Wenngatz (SPD) sieht: In Bezug auf die Gleichstellung hat sich etwas verändert. Schauburg und Kammerspiele werden jeweils von einer Intendantin geleitet, die Leitung bei der Pasinger Fabrik hingegen ist mit sechs Männern und einer Frau besetzt, Volkstheater und Otto-Falckenberg-Schule haben jeweils einen Mann an der Spitze, das Deutsche Theater ist in der Führung zu gleichen Teilen besetzt.

Der Kodex, den das Kulturreferat erarbeitet hat, setzt aber insbesondere auf die Prävention von Übergriffen. Es sei etwas anderes, eine Charta zu unterschreiben, als sie etwa durch Workshops, durch die Benennung von Ansprechpartnern und Vorgehensweisen tiefer zu verankern, sagt Wenngatz. Dies sei an den Kammerspielen geschehen. Gemäß einem Antrag von Grüne/Volt und SPD/Rosa Liste soll diese Umsetzung fortgesetzt und an den anderen Häusern übernommen werden.