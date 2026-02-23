Zum Hauptinhalt springen

Städtisches Tochterunternehmen„München Ticket“ droht die Insolvenz

Auch für das Konzert von Coldplay im August 2024 im Olympiastadion hatte „München Ticket“ Karten im Vertrieb.
Auch für das Konzert von Coldplay im August 2024 im Olympiastadion hatte „München Ticket“ Karten im Vertrieb. (Foto: Stephan Rumpf)

Das städtische Unternehmen macht beim Vertrieb von Eintrittskarten für Veranstaltungen zunehmend Verluste. Nun muss der Stadtrat schleunigst entscheiden: Verkauf oder Bezuschussung?

Von Joachim Mölter

Das städtische Dienstleistungsunternehmen „München Ticket“ steht offensichtlich vor dem Aus. Wie aus nicht-öffentlichen Sitzungsdokumenten hervorgeht, die der SZ vorliegen, muss der Stadtrat noch vor der Kommunalwahl am 8. März über die Zukunft des Ticketanbieters entscheiden, ansonsten droht die Insolvenz. Demnach benötige „München Ticket“ kurzfristig eine Kapitalzufuhr von rund einer Million Euro, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.

