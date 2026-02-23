Das städtische Dienstleistungsunternehmen „München Ticket“ steht offensichtlich vor dem Aus. Wie aus nicht-öffentlichen Sitzungsdokumenten hervorgeht, die der SZ vorliegen, muss der Stadtrat noch vor der Kommunalwahl am 8. März über die Zukunft des Ticketanbieters entscheiden, ansonsten droht die Insolvenz. Demnach benötige „München Ticket“ kurzfristig eine Kapitalzufuhr von rund einer Million Euro, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.