Wenn in Deutschland ein Fluss über die Ufer tritt, wenn ein Gebäude einstürzt oder der Strom lange ausfällt - wenn also irgendetwas schief geht, dann rückt oft das Technische Hilfswerk an. Am Dienstag stand in München der S-Bahnschacht zwischen Hauptbahnhof und Hackerbrücke unter Wasser und der Zugverkehr still. Die Feuerwehr versuchte, das Wasser abzusaugen, doch erst das THW schaffte es, die Gleise trocken zu legen. Weil bekanntlich alles eine Frage der richtigen Ausrüstung ist - ein Blick in den Geräteschuppen des THW.