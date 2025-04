Ein gefährliches Virus, das aus einem renommierten Institut in Boston kommt und als Waffe eingesetzt werden kann – was sich zunächst nach einer wilden Verschwörungstheorie anhört, ist Teil von Hendrik Streecks Thriller-Debüt „Das Institut“. Als eine junge Wissenschaftlerin aus einem Hochhaus stürzt, sieht zunächst alles nach einem Suizid aus. „Warum will so eine junge Frau nicht mehr leben?“, fragt sich der Protagonist Detective Vince Brickle zu Beginn des Romans.

Auf der Suche nach Antworten entdeckt der Ermittler, dass die verstorbene Wissenschaftlerin eine aufstrebende Forscherin am Virologischen Institut war, die kurz vor einem wissenschaftlichen Durchbruch stand. Den erzielte sie nicht etwa in der Krebsforschung, sondern mit einem – eigentlich ungefährlichen – Virus: Sie hatte dieses genetisch so verändert, dass es als Biowaffe eingesetzt werden und tödlich wirken könnte. Was zunächst wie ein tragischer Unfall aussieht, entpuppt sich bald als der Ausgangspunkt eines gefährlichen Machtkampfs – plötzlich befindet sich Vince mitten im Zentrum eines Wettstreits zwischen ehrgeizigen Forschern, dem US-Militär und einem chinesischen Pharmakonzern, die alle um die Kontrolle über diese potenziell zerstörerische Entdeckung kämpfen.

Streeck, dessen Expertise während der Corona-Pandemie als Virologe gefragt war und der als Abgeordneter in den neu gewählten Bundestag einzieht, gibt mit seinem ersten Thriller Einblicke in die Welt der Wissenschaft und den dortigen Arbeitsalltag. Dabei geht er nicht nur auf die Lust am Forschen ein, sondern beleuchtet auch die Schattenseiten der Wissenschaft – wie den Druck des Publizierens und herrschende Missgunst.

Seine Lesung am 4. April in der BMW-Welt ist der Startschuss zum 21. Internationalen Krimifestival München. Dabei kommen viele bekannte Autorinnen und Autoren in die Landeshauptstadt, wie Nicola Förg mit ihrem Bestseller „Verdammte Weiber“. Sie liest am 9. April im Alpinen Museum auf der Praterinsel aus ihrem Buch – passend zu ihrem Krimi mit Alpen-Feeling.

Ein interessanter Veranstaltungsort wurde auch für Anna Schneiders Lesung aus ihrem neuen Kriminal-Roman „Ihre Spur in den Flammen“ gewählt: das Medienzentrum im Polizeipräsidium München. Schneider entführt die Leser wieder in einen spannenden Fall des deutsch-österreichischen Ermittlerteams Alexa Jahn und Bernhard Krammer, das man bereits aus den ersten vier Teilen der Reihe kennt.

Auch Veranstaltungen zum Thema True Crime wird es geben

Auf dem Krimifestival wird es zudem Veranstaltungen zu True Crime geben, so liest beispielsweise Alfred Riepertinger aus seinem Buch „Mein Leben mit den Toten“ im Pathologischen Institut. Der bekannte Oberpräparator der Pathologie des Klinikums München-Schwabing kann dabei aus erster Hand von seinem Arbeitsalltag berichten. Seine Lesungen erfreuen sich großer Beliebtheit, sodass der erste Termin am 10. April bereits ausgebucht ist – am 8. Mai gibt es deshalb für alle Interessierten noch einen Zusatztermin.

Das Krimifestival scheint also für jeden Fall eine Lösung zu bieten. Nicht restlos klären lässt sich nur die Frage nach den Auswirkungen von Kriminalromanen und -lesungen: Das Publikum weiß danach jedenfalls, wie man die Spuren eines Verbrechens verwischt – oder zumindest eine falsche Fährte legt.

21. Internationales Krimifestival München, Beginn am 4. April mit Hendrik Streeck, BMW-Welt, Am Olympiapark 1, bmw-welt.veranstaltungen.de, sonstige Programmdetails unter krimifestival-muenchen.de