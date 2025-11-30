Dieser Mann kann einem fast leidtun. Schon wieder ein Preis. Davon gab es dieses Jahr so viele. Nicht, dass Thomas Wöbke sich nicht freuen würde über all die Auszeichnungen, für die Oscar-Nominierung, den Bayerischen Filmpreis oder den Triumphzug beim Deutschen Filmpreis: Der Münchner Produzent ist dankbar und stolz, er weiß auch, dass dieser Preisregen ihm und seinen Filmen hilft. Nur wird ihm die Aufmerksamkeit mitunter zu viel. Dann verschiebt er das vereinbarte Interview erst einmal, dann noch einmal. Beim dritten Versuch klappt es, da erzählt er dann von seiner anfänglichen Abwehrhaltung und dass er den aktuellen Preis ablehnen wollte.
Produzent Thomas Wöbke erhält den Filmpreis der Stadt MünchenDer Mann hinter „Jenseits der Stille“, „Crazy“ und „September 5“
Thomas Wöbke steht lieber hinter der Kamera als davor: Nun erhält der seit Jahrzehnten erfolgreiche Produzent den Filmpreis der Stadt München. Wer ist der Mann der vielen Kino-Hits?
Von Josef Grübl
