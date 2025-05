Die Monacensia im Hildebrandhaus erhält eine umfangreiche Schenkung aus dem Nachlass von Elisabeth Mann Borgese. Die jüngste Tochter von Katia und Thomas Mann war Konzertpianistin, Autorin, Gründungsmitglied des Club of Rome, Mitverfasserin der UN-Seerechtskonvention und Professorin für Internationales Seerecht an der Universität in Halifax.