Benjamin Idriz hat die Auszeichnung bekommen. Das ist die Nachricht des Mittwochabends. Denn bis kurz zuvor war der Chor an Kritikerstimmen immer größer und prominenter geworden. Zuletzt hatten auch Spitzenpolitiker der Bundes-FDP und die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG), Charlotte Knobloch, ihr Wort in die Waagschale geworfen, um zu verhindern, dass der Penzberger Imam und Vorsitzende des Forums für Islam in diesem Jahr den Preis der FDP-nahen Thomas-Dehler-Stiftung für sein Bemühen um interreligiösen Dialog und ein friedliches Miteinander bekommt. „Terrorverharmlosung“ hatte dem 53-Jährigen unter anderem die Deutsch-Israelische-Gesellschaft (DIG) vorgeworfen, die Bild machte daraus den „Israel-Hasser“.
Verleihung des Thomas-Dehler-Preises an Imam Benjamin Idriz„Er ist kein Antisemit“
„Judenhass ist für Muslime ein absolutes No-Go“, sagt Benjamin Idriz. Am Mittwochabend wurde der Penzberger Imam in München als „Brückenbauer“ für interreligiösen Dialog mit dem Thomas-Dehler-Preis ausgezeichnet. Vorausgegangen war massive Kritik.
Von Andrea Schlaier
