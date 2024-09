Im kommenden Jahr soll es gleich zwei große Zirkus-Gastspiele auf der Theresienwiese geben. Der Wirtschaftsausschuss der Stadt beschloss, dass sowohl der Zirkus Roncalli als auch Crone 2025 ihr Programm mitten in München präsentieren können. Dafür setzten sich die Stadträtinnen und Stadträte über die eigenen Richtlinien für Veranstaltungen auf der Theresienwiese hinweg, die zum Schutz der Anwohner nur einen Zirkus pro Jahr erlaubt hätten.

Roncalli und Crone seien zwei Traditionsbetriebe mit einem engen Bezug zu München, argumentierte Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU). Terminlich kommen sie gut aneinander vorbei. Der Zirkus Crone könne in München nur im Frühjahr auftreten, Roncalli nur im Herbst nach dem Oktoberfest, schreibt Baumgärtner in der Beschlussvorlage für den Stadtrat. Es werde keinen Parksuchverkehr und keinen übermäßigen Lärm geben, versprach er.

Nur Grüne und Linke sprachen sich gegen das Gastspiel beider Zirkusse aus. Man müsse die Sorgen der Anwohner ernst nehmen, sagte Stadträtin Anja Berger (Grüne). Crone könne in München auch in seinem festen Areal an der Marsstraße auftreten.