Bei einem Unfall an der Theresienwiese hat eine 42 Jahre alte Rennradfahrerin aus dem Landkreis München schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei die Frau mit einem offenen Schädelbruch, Brüchen im Gesicht sowie einem Bruch an der Wirbelsäule in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem sie am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr an der Kreuzung von Bavariaring und Beethovenstraße mit einem Mercedes zusammengestoßen sei.

Nach Angaben der Polizei sei der aus Nordrhein-Westfalen stammende Mercedes-Fahrer auf dem Bavariaring in nördlicher Richtung unterwegs gewesen, während die Rennradfahrerin aus der Beethovenstraße kommend nach links auf den Ring abbiegen wollte. Dabei sei sie gegen die vordere rechte Fahrzeugseite geprallt und gestürzt.

Dass sie einen Fahrradhelm trug, habe wohl Schlimmeres verhindert. Der 38-jährige Pkw-Fahrer und seine Mitinsassen blieben unverletzt. Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Münchner Verkehrspolizei.