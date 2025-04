Von Heiner Effern

Adele wird so schnell nicht mehr nach München kommen, ist zu befürchten. Taylor Swift war gerade da, Coldplay auch. Und jetzt muss noch das Olympiastadion ein Jahr länger schließen als gedacht, weil sich die Sanierung zieht. Das klingt nach Katerstimmung bei Musik-Fans, wenige Monate nach dem wohl besten Open-Air-Konzertjahr jemals in der Stadt. Doch allzu große Sorgen muss sich offenbar niemand machen. Das Stadion des FC Bayern in Fröttmaning soll länger als geplant zur Konzert-Arena werden, die Messe bastelt schon an Groß-Events für 2026, und das Wirtschaftsreferat zeigt sich begeistert über den potenziellen Konzertstandort Theresienwiese.