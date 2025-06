Eine 30 Jahre alte Frau ist am Samstagabend in München nahe der Theresienwiese von Polizisten erschossen worden. Sie soll zuvor zwei Passanten mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Als die alarmierten Beamten die Frau stellten und festnehmen wollten, „kam es zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch“, wie es im Polizeibericht heißt. Die Frau sei dabei verletzt und anschließend in eine Münchner Klinik gebracht worden. Dort sei sie wenig später gestorben, bestätigte ein Polizeisprecher noch am Abend.