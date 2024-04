Auch wenn es vergangenes Jahr noch doppelt so viele Besucher waren, trotzten am Samstag Tausende der Kälte und dem Regen. Beinahe aber wäre das Spektakel noch abgesagt worden.

Von Nicole Graner

Mit weißen Punkten, gestreift oder ganz edel mit Schnalle. Die Gummistiefel stehen mitten im Matsch auf der Theresienwiese. Der Standbetreiber hat sie ganz bewusst fast in den Weg gelegt. Denn es hat fünf Grad an diesem frühen Samstagvormittag. Es ist windig und ungemütlich kalt. Wenn also Schuhe Sinn machen, dann diese.