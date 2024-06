Gemessen an dieser Theorie tut sich der britische Megastar allerdings auch auf dem platinveredelten Dauerzenit seines Ruhms ganz schön schwer, die 60 000 Menschen vor ihm in jene Stimmung zu bringen, in der er sie gerne haben will. Wie ein hochengagierter Animateur, den jeder Robinson Club vom Fleck weg engagieren würde, müht er sich darum, dieses Konzert zu einem Erlebnis zu machen, an das möglichst jeder angeschlossen ist.

Mit einem herzallerliebsten „Guten Abend München, sing with me!“ zur Begrüßung. Mit wiederholten Bitten um „Oooohs“ und „Yeahs“ und „Shalalalas“. Und als diese alle genauso mäßig verfangen wie die Aufforderungen zum Mitsingen gar mit einer Art Schreitherapie, um die Kehlen zu lösen. „Und jetzt singt einfach so genauso laut mit, wie ihr gerade geschrien habt“, schlägt er vor.

Was dann aber ebenso wenig zündet wie die Zuversicht („Ich weiß, dass ihr lauter singen könnt!“), die ausnahmsweise mal nicht rhetorische, sondern skeptisch geäußerte Frage „Habt ihr Spaß?“ und die regelrecht pikierte Ansage vor dem gefühligen „Thinking Out Loud“: „Wenn ihr den Text des nächsten Songs nicht kennt, dann seid ihr auf dem falschen Konzert.“ Autsch.

Dabei legt der im englischen Nationaltrikot von Jude Bellingham und somit als Spielmacher mit der 10 angetretene Sheeran eigentlich alles in diese Songs hinein, was er hat. Und das ist nicht so wenig, vor allem wenn er nicht mit seiner in Teilzeit agierenden Band da oben steht, sondern allein mit der Akustischen und seinen Loop-Pedalen, deren Funktionsweise er sehr serviceorientiert kurz erklärt.

Ja doch, der Mann mag vom Feuilleton belächelt und von Musikmagazinen verlässlich mit Tiefstnoten bedacht werden. Als Live-Solist weiß er mitunter dennoch eine Intensität zu entfachen, die in den besten Fällen rein gar nichts mit der breitenkompatiblen Folk-Pop-Seichtigkeit seiner Alben zu tun hat.

Enorm energetisch ist das, wenn er in „Sing“ zwischen Rap und Falsett changiert und dabei einen Drive entwickelt, wie ihn auch Richie Havens selig nicht zupackender hinbekommen hätte; wenn er das auf Platte so lauwarme „Bloodstream“ zu pochenden Beats aus dem Gitarrenkorpus in einen Song von hypnotischer Nachtschwärze und Tiefe verwandelt; oder wenn er mit dem inbrünstig heraufgeschraubten „Give Me Love“ ein ähnliches Kunststück im Gospel- und Soul-Fach vollführt.

Als Sheeran gegen Ende die klingeltonhaften Marimba-Sounds seines vor lauter Sex nur so dampfenden Überhits „Shape Of You“ erklingen lässt, und vom magnetischen Tanz mit jener Bar-Bekanntschaft singt, der er die zweifelhafte Zeile „I‘m in love with your body“ widmet, kommt schließlich doch noch so etwas wie Überschwang im Publikum auf. Seine Versuche zur Animation hat er da allerdings längst aufgegeben.