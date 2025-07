Als „Teil von Agamemnons Kriegsbeute“ findet sich die Tochter von Trojas König Priamos zu Beginn des Stücks damit ihrer Erzählung vor den steinernen Löwen der Burg Mykene wieder. Sie hat nicht nur den eigenen Tod vor Augen, sondern auch die Ermordung des mit ihr siegreich nach Hause zurückkehrenden Feldherrn durch seine Gattin Klytämnestra. In Kürze wird er den Totenfluss Styx überqueren, die Grenze zum Totenreich Hades, dort, wo Kassandra schon Troilos und Hektor sieht, ihre von den Griechen erschlagenen Brüder.

Doch hier wie auch zuvor gilt: Kassandra kann zwar die Zukunft voraussehen, aber niemand will ihren Prophezeiungen und daraus abgeleiteten Warnungen Glauben schenken. Ein Fluch, mit dem der Gott Apollon sie belegte. Als Strafe dafür, dass sie sich ihm nach der Verleihung der Sehergabe verweigert hatte.

Gröbl und ihr Bühnen-Partner Martin Schülke umkreisen einander als lüstern die Zunge rollender Gott und sich hartnäckig verweigernde Priesterin, wechseln beim Gerangel auch die Geschlechter-Rollen – ein schöner Regieeinfall. Doch am Ergebnis ist nichts zu ändern: „Halt’s Maul, Kassandra!“, erschallt es im weiteren Verlauf immer wieder, wenn Gröbl die Stimme erhebt, um unliebsame Wahrheiten auszusprechen. Sie fleht, ihren Bruder Paris nicht ziehen zu lassen, um die ihm von Aphrodite versprochene Helena, die schönste Frau Griechenlands, aus Mykene zu rauben. Warnt vor einem Krieg gegen die vor Waffen starrenden Griechen, den man nicht gewinnen könne. „Ich sah junge Krieger, nur in Lederwesten, die den Feinden lachend entgegengingen.“ Chancenlos natürlich. Dazu schlagen Gröbl und Schülke Metalllöffel gegen Kisten – wenig Aufwand, aber erstaunlich effektvoll.

„Wann Krieg beginnt, das kann man wissen. Aber wann beginnt der Vorkrieg? Falls es da Regeln gäbe, müsste man sie weitersagen. In Ton, in Stein eingraben, überliefern.“ Es sind berühmt gewordene Worte aus Christa Wolfs Erzählung „Kassandra“, die Regisseur Sven Schöcker hauptsächlich als Grundlage seiner Inszenierung nimmt. Die von antiken und mittelhochdeutschen Passagen ergänzt wird, ein überliefertes Stück zu der spannenden und leider nach wie vor hochaktuellen Figur der Seherin gibt es nicht.

Gröbl gibt ihre Kassandra überzeugend selbstbewusst. So plädiert sie im Rat dafür, „diesen Krieg zu endigen, und zwar sofort“. Mit Gold und dem Zugang zu den Dardanellen solle man die Griechen zufriedenzustellen, schließlich habe Paris mit dem Raub Helenas das Gastrecht gravierend verletzt. Das geht für Schülkes Priamos endgültig zu weit. „Viel zu lange ließ ich dich gewähren. Gut dachte ich, sie ist empfindlich. Gut, sie sieht die Welt nicht, wie sie ist. Ist verwöhnt, kann sich nicht fügen.“ Aber jetzt verlangt er von ihr, dem Krieg zuzustimmen. Oder zumindest zu schweigen. Weil Kassandra beides mit einem klaren „Nein“ verweigert, legt Priamos seiner „verrückten“ Tochter wegen „Feindbegünstigung“ eine Kette an und lässt sie in ein Verlies sperren. Noch agiert Schülke martialisch und herrisch – nach zehn Jahren Krieg gibt er Priamos als gebrechlichen Mann.

Erschöpft nach zehn Jahren blutigem Krieg um Troja: Julia Gröbl und Martin Schülke in „Kassandra“. (Foto: Andi Huber/Theaterspiele Glyptothek)

Was kann man dem Krieg entgegensetzen? „Liebe. Und den Glauben an eine andere Wirklichkeit“, sagt Gröbls Kassandra. Im Stück wie in Christa Wolfs Erzählung sind das Kassandras aussichtslose Liebe zu Aineias, dem späteren Gründer Roms. Und die Frauen, die auf dem Berg Ida und am Fluss Skamander eine Hierarchie befreite, solidarische Gemeinschaft leben.

Für die Zuschauer bleibt am Ende dieses eindringlichen Abends die Erinnerung an eine weibliche Stimme, die sich in einer patriarchalen Gesellschaft erhoben und die Jahrtausende überdauert hat. Wer will da noch behaupten, dass sie vergeblich gesprochen hat.

Kassandra, bis 8. September, im Wechsel mit „Alkestis“ (Premiere am 20. Juli), 20 Uhr, Theaterspiele Glyptohek, Innenhof