Ja, es geht um Leo Tolstois Riesenroman „Krieg und Frieden“. Aber man darf natürlich nicht auf die Idee kommen, dass „Natascha, Pierre und der große Komet von 1812“ 1600 Seiten Jahrhundertepos in netto drei Stunden Aufführungszeit in Gänze hineinkondensiert. Dave Malloy, der für seine „Elektro-Pop-Oper“, die 2012 herauskam, Text und Musik schrieb, richtet seinen Fokus auf einen Ausschnitt der Geschichte. Es geht um die Moskauer Gesellschaft zu Beginn von Napoleons Russlandfeldzug. Damals war tatsächlich ein Komet zu sehen, Napoleon hielt das für ein gutes Zeichen, was sich für seine kriegerische Unternehmung nicht bewahrheiten sollte. Für einen Teil des Titels von Malloys Stück taugt der Komet indes schon.