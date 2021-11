Wegen eines Quarantänefalls im Ensemble hat das Vinzenz die Premiere des theatralen Häppchenessens "All you can eat" vom 23. auf den 30. November verschoben. Das Basisrezept für das allergikerverträgliche Gelage mit Topfkräutern ist der Filmklassiker "Das große Fressen" (1973), in dem man Michel Piccoli, Marcello Mastroianni, Philippe Noiret, Ugo Tognazzi und Andréa Ferréol dabei zuschauen kann, wie sie sich als vom Leben gelangweilte Vertreter der Bourgeoisie zu Tode schlemmen. All you can eat macht nun aus vier Männern und einer Lehrerin zwei Männer und zwei Frauen. Sie laden sich keine Callgirls mehr ein, denn vielleicht sind sie es inzwischen selbst. Eine Geschichte über Überfluss und Überdruss.

"All you can eat", Premiere 30. November, 20 Uhr, im Theater "Das Vinzenz", zu Gast im Mucca 31, Dachauer Straße 112 d, Karten unter www.dasvinzenz.de.