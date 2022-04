Das Leben ist voller Hindernisse. Da kann man schon auch einmal am Mobiltelefon scheitern: Sonja Ganzenmüller in "Übersee" am Theater...und so fort.

Von Yvonne Poppek

Der Boden schwankt gewaltig unter ihnen. Und das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass der Schauplatz ein Schiff ist. Eigentlich wollen die zwei Frauen und die zwei Männer bei einer nächtlichen Fahrt übers Wasser eine Lebenskrise überwinden. Jeder für sich in seinem Kabinchen. So ein Schiff ist allerdings nicht der richtige Problemlösungsort, die Schwierigkeiten türmen sich dort auf wie meterhohe Wellen. Die vier Protagonisten werden in ihrer Krise schwer gebeutelt. Aber wie das mit dem Hin- und Herwerfen so ist: Auch wenn nichts vorwärts geht, wird es nicht langweilig.

"Übersee", so heißt das Vierpersonenstück von Petra Wintersteller und Heiko Dietz, das am Sonntag im "Theater ... und so fort" seine Uraufführung hatte und bis Anfang Juni auf dem Spielplan steht. Vier Monologe haben sie erfunden und inszeniert, deren Reihenfolge das Publikum vor Vorstellungsbeginn auswählen darf. Da erzählt dann der Krankenpfleger (Ben Lange), wie er zu seinem Beruf kam, wobei sich nach und nach herausstellt, dass er für eine Gerichtsverhandlung übt. Eine Karrierefrau (Linda Hummrich) verzweifelt an ihrer Mutterrolle, ein alter Schauspieler (Claus-Peter Damitz) kämpft damit, dass er in die Bedeutungslosigkeit abdriftet und eine erstaunlich vitale Lebensmüde (Sonja Ganzenmüller) arbeitet sich daran ab, einen sauberen Abgang zu finden. Trotz aller Schicksalsbitternis setzt das Autoren-Duo auf zackige Pointen, quasi Sinken mit Humor.

Übersee von Petra Wintersteller und Heiko Dietz, Theater ... und so fort, Vorstellungen bis 4. Juni