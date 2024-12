Kritik von Johanna Schmees

Der Mann auf der Bühne sieht aus wie Peter Lustig – das Bühnenbild wie ein Tunnelsystem aus einem alten Super-Mario-Gameboyspiel. Ein Beamer wirft einen Countdown an die Wand: „Unten. Noch 31 Tage.“ Philipp J. Neumann schrieb einen Theatermonolog, dessen Uraufführung kam in seiner Regie am Augsburger „Sensemble Theater“ heraus. Nun folgte die München-Premiere im „Theater … und so fort“. Worum es geht, verrät der Titel: „Das Ende der Schwerkraft.“