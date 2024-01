Der Februar beginnt unerwartet. Und das nicht nur in dem Sinne, dass plötzlich schon wieder der erste Monat des gerade eben noch neuen Jahres vorbei ist. Er beginnt auch am Residenztheater überraschend, denn dort wird es außerplanmäßig am 2. Februar eine Premiere geben: Karin Henkel inszeniert Kafkas "Das Schloss". Die Regisseurin mit ausgewiesener Klassiker-Kompetenz gilt als eine, die bis zur letzten Minute an ihren Arbeiten feilt. Doch eine Krankheitswelle am Staatsschauspiel machte einen Strich durch die Probenzeit. Gerade bei Henkel, die gerne mit Doppel- und Mehrfachbesetzungen arbeitet, wurde es schwierig, die Szenen zu erarbeiten. Ergo: Premiere statt am 27. Januar am 2. Februar.

Für alle, die zum ursprünglichen Termin ein Ticket ergattert hatten und jetzt leer ausgehen, ist das vermutlich schade. Aber sollte es rein ums Premierenerlebnis gehen, gibt es im Februar noch andere Möglichkeiten. In den Kammerspielen - also gleich ums Eck - sind zwei Uraufführungen zu sehen. Am Samstag, 3. Februar, kommt "In Ordnung" in der Regie und Choreografie von Doris Uhlich heraus, ein "rauschhaftes Ensembletanzstück". Die Besetzung ist groß, 16 Darstellende mit und ohne Beeinträchtigung lassen sich aufs Unerwartete ein, probieren, sich in neuen Situationen zurechtzufinden. Erstmals bei einer Kammerspiel-Premiere mit dabei ist Samuel Koch. Eine knappe Woche später, am Freitag, 9. Februar, kommt "Land. Drei Zeitbilder aus Bayern" von Christoph Frick und Lothar Kittstein heraus. Das Thema der recherchebasierten Arbeit ist absolut aktuell: Es geht um Landwirtschaft, die Menschen auf den Höfen, Herausforderungen und Entwürfe.

Während es im Residenztheater unerwartet losgeht und in den Kammerspielen das Unerwartete zum Thema wird, kann man im Hoch X und dem Pathos grundsätzlich jeden Monat mit Nicht-Erwartbaren rechnen. Beide Häuser erfinden gerne immer etwas Neues. Diesen Monat startet eine Kooperation, Auftakt ist eine gemeinsame sechsteilige Gastspielreihe aus Tanz, Musiktheater und Schauspiel mit dem Titel "Split and Merge". Die Künstlerinnen und Künstler stammen aus Deutschland, Burundi, Mexiko und Kolumbien, zum Teil sind sie erstmals in München zu sehen. Den Beginn macht am 9. Februar die Stuttgarter Tanzkompanie "Backsteinhaus Produktion" mit "Feen // Fairies".

Detailansicht öffnen Das Teamtheater adaptiert ein Hörspiel von 1958 von Ingeborg Bachmann, das die Schriftstellerin in München schrieb. (Foto: picture alliance / dpa)

Im Teamtheater setzt man auf weniger experimentelle Formate, dafür aber auf Ingeborg Bachmann. Jacoub Eisa bringt am 21. Februar ihr Hörspiel "Der gute Gott von Manhattan" auf die Bühne im Glockenbachviertel. Darin geht es um Jan und Jennifer, ihre Liebe zueinander und den guten Gott, der diese unkontrollierte Zuneigung nicht aushält und durch eine Bombe zerstört.

Und was darf man vom Münchner Nachwuchs erwarten? Gleich zwei Produktionen! An der Theaterakademie August Everding kommt am 13. Februar Felicia Zellers Stück "Ich, dein großer analoger Bruder, sein verfickter Kater und du" über Überwachung und Bespitzelung heraus. Die Otto-Falckenberg-Schule zeigt am 23. Februar im Werkraum die Abschlussinszenierung "On Waves" von Sascha Malina Hoffmann.

Wer sich allerdings unbedingt eine reguläre Premiere des Staatsschauspiels in den Kalender schreiben will, kann das am 24. Februar tun. Im Marstall ist dann "Athena" zu sehen, eine musikalische Installation von Robert Borgmann - bis dahin muss man allerdings noch etwas warten.