Andreas Wiedermann hat den Bühnenklassiker von Anton Tschechow inszeniert. Der unermüdliche Regisseur, der in fast schon beängstigender Geschwindigkeit mit „Hautnah“ von Patrick Marber am 23. Januar die nächste Premiere am Teamtheater herausbringt, erzählt solide von Olga, Mascha und Irina, die in einer langweiligen Provinzstadt darauf hoffen, bald nach Moskau zurückkehren zu können, während ihr Bruder Andrej das einstige Vermögen der Eltern verspielt. Der Traum von Moskau ist freilich nur eine bessere Art, die Realität erträglicher zu machen.

Olga, Mascha und Irina sind im Teamtheater Gudrun Skupin, Christina Matschoß und Victoria Goldie. Sie verstehen es, der jeweiligen Ausrichtung der Figur zu entsprechen. Goldies Irinia wird dabei immer mehr zum Dreh- und Angelpunkt der Erzählung. Denn letztlich bleiben an ihr alle Hoffnungen hängen, dass sie – zumindest für sich – etwas ändern kann.

Anton Empl hat mit einfachsten Mitteln die Bühne eingerichtet: ein paar Sitzwürfel und metallic-glänzende Luftballons – das war’s. Hier versammelt sich die Gesellschaft. Es beginnt mit der Ankunft des neuen Kommandanten Werschinin von Urs Klebe, der mit der verheirateten Mascha ein Verhältnis beginnt. Das kann man ihr fast nicht verübeln, ist ihr Mann doch ein penetranter Besserwisser, was Clemens Nicol hübsch schambefreit auf die Bühne bringt. Bruder Andrej (Matthias Lettner) heiratet die dominante Natascha (Annalena Schön), die alles vergrault, was Beine hat. Um Irina werben derweil der psychopathisch-gefährliche Soljony von William Newton und der unbeholfene Baron Tusenbach von David Thun.

Wiedermann setzt in seinem Abend auf die Tschechowschen Dialoge, formuliert die Beziehungen über andere Mittel eher spröde aus. Dafür hat er gut gelaunte Songs eingeflochten vom Bühnen-Sound der Dreißigerjahren bis zum Schlager, die Texte dafür schrieb Urs Kleber. Das rhythmisiert den knapp zweieinhalbstündigen Abend. Dass die Darstellenden dabei nicht immer sicher im Ton sind, passt zu ihren Figuren, die zu ihren höheren Träumen niemals aufbrechen werden.

„Drei Schwestern“, Donnerstag bis Samstag, 16. bis 18. Januar, 19.30 Uhr; „Hautnah“, Donnerstag bis Samstag, 23. bis 26. Januar, sowie Mittwoch und Donnerstag, 29. und 30. Januar, 19.30 Uhr, Teamtheater München, www.teamtheater.de