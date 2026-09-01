Es ist schon einige Jahre her, dass Emine Ulusen in der BMW-Werkhalle war. 38 Jahre hat sie dort gearbeitet, als eine der Frauen, die zur ersten Generation der sogenannten Gastarbeiterinnen in Deutschland gehören. Die Performerin und Musikerin Nihan Devecioğlu hat sie ins Werk begleitet, sie werden gefilmt. Man sieht Emine Ulusen, wie sie mit Stolz und Verbundenheit ihren alten Arbeitsplatz betrachtet, mit den Leuten dort spricht, Dinge zeigt, sich auch wundert. Die Aufnahmen sind rührend und eindrücklich.

Zu sehen sind sie als ein Teil von Nihan Devecioğlu musikalischer Performance „Yoldaş – Frauen, die einander halten“. 2025 hatte sie damit auf dem Spielart-Festival Premiere. Devecioğlu erzählt in „Yoldaş“ von mehreren Frauen, die bei BMW ihr Geld verdienten und parallel die Kinder umsorgten, Devecioğlu singt auch und spielt Gitarre, alles flirrend, zärtlich, nahbar. Ihre sehenswerte Produktion ist nun eine von zehn, die zum diesjährigen „Rodeo“-Festival 2026 in München eingeladen ist. Es ist ein Glück.

„Yoldaş – Frauen, die einander halten“ von Nihan Devecioglu hatte auf dem Spielart-Festival 2025 Premiere. Tobias Zangl

Zum neunten Mal wird es mit „Rodeo“ ein eigenes Festival für die freien darstellende Künste Münchens geben. Vom 9. bis zum 17. Oktober sind die zehn Produktionen an fünf Spielorten zu sehen, organisiert vom Verein Theater und Live Art. Es ist ein feines Programm, dass die beiden künstlerischen Leiterinnen Antonia Beermann und Ute Gröbel sowie die Programmkuratorin Anna Donderer aus den Bereichen Tanz, Theater und Performance zusammengestellt haben.

Da wäre etwa die Performance „Der Soldat“ von Julian Warner, die ebenfalls zum Festivalprogramm gehört. Warner denkt in seiner Arbeit über das Künstlersein nach, darüber, wie Künstler funktionalisiert werden können, auch zur Zielscheibe werden und schlimmstenfalls zwischen verschiedenen Stellen zermahlen. Wie Devecioğlu variiert Warner seine künstlerischen Mittel, ist mal Erzähler, mal Figur, mal singt er und begleitet sich auf dem Akkordeon.

„Yoldaş“ und „Der Soldat“ sind beides Produktionen, die dieses Jahr auch zum „Impulse Festival“ eingeladen wurden, dem Theatertreffen der deutschsprachigen freien Szene. Sie gehören also zu den Vorzeige- Performances aus München. Ebenso wie „Stripping Bolero“ von Rykena/Jüngst, die ebenfalls zum Impulse Festival eingeladen war. Die Tanzperformance mit Gebärdensprache geht von Maurice Ravels „Boléro“ aus, sucht die permanente Steigerung in der Komposition choreografisch umzusetzen und dabei verschiedene Erzählformen bis zum Striptease zu verwenden.

„Der Soldat“ ist eine Performance von Julian Warner, in der er unter anderem auch singt und Akkordeon spielt. Julie Folly

„Rodeo“-Gast ist auch Christiane Huber mit „Wood Wood Wood – Nothing’s Ever Good“. Die Münchner Theatermacherin hat für ihre Performance im Grenzwald zwischen Belarus und Polen recherchiert. Der Białowieża-Urwald wird zur Folie, anhand derer Weltgeschichte erzählt wird. Krieg und Vertreibung haben Spuren hinterlassen, die Grenzziehung hat Einfluss auf die Natur, etwa auf die Lebensräume der Wisente. Man lernt, dass Hermann Göring aus dem Wald ein Jagdrevier formen wollte. Oder dass sich mittels forensischer Botanik eine Veränderung des Bodens nach gewaltsamen Ereignissen beobachten lässt. Bei „Wood Wood Wood“ blickt man quasi auf einen winzigen Ausschnitt der Erde und sieht doch die großen Zusammenhänge.

Bei „Rodeo“ dabei sind auch Alina Belyagina mit „Giving back the Blessings Clubkultur“, „Symbiosis“ von Kolja Huneck und Luuk Brantjes, Dara Lalo, İrem Ekin und Sascha Malina Hoffmann mit „Ya Te Yan Ya Min // Bizim Olan // Raub und Besitz // Is It Really Yours“ sowie Traummaschine Inc. mit „Die Fabrik der verlorenen Fäden“. Quindell Orton wird „Making of an Animal“ eine Uraufführung zum Festival beisteuern und als Gastspiel ist Manuel Gersts „Die Verwandlung“ dabei. Zudem gibt es ein Begleitprogramm mit Workshops und Austausch.

Und nicht zuletzt feiert das Theater HochX sein zehnjähriges Bestehen mit einem zehnstündigen Programm am letzten Festivaltag, inklusive Live-Musik und Party-Set von DJ* BiMän. Eine Party also als Abschluss, das klingt bei dieser Auswahl nach einem angemessenen Ende.

Rodeo Festival, 9. bis 17. Oktober, Vorverkauf beginnt am 7. September, verschiedene Spielorte in München, www.rodeofestival.de