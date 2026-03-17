„Das Okapi ist schon ein abwegiges Tier“, heißt es ziemlich am Anfang dieses zauberhaften Abends im Theater Spagat. „Viel abwegiger als der Tod, und es sieht vollkommen zusammenhangslos aus mit seinen Zebraunterschenkeln, seinen Tapirhüften, seinem giraffenhaft geformten rostroten Leib, seinen Rehaugen und Mausohren.“ Das Okapi ist allerdings auch ein unheilvolles Zeichen auf der Bühne. Immer wenn Selma von einem Okapi träumt, stirbt jemand innerhalb von 24 Stunden im Dorf. Und wie soll es anders sein: Selma hat wieder eines gesehen.