Und schon sind wir mittendrin in der Aufführung „Frieden Kriegen“ nach dem indischen Heldenepos „Mahabharata“ in der Schauburg. „Wahrscheinlich die größte aller Geschichten, von der ihr aber noch nie gehört habt“, sagt David Benito Garcia zu Anfang als Erzähler. Ähnlich wie das „Nibelungenlied“ ist auch das „Mahabharata“ sehr alt, dazu siebenmal so lang wie die Epen „Ilias“ und „Odyssee“ zusammengenommen. Die Hauptgeschichte behandelt ein ewig sich weiterdrehenden Drama in einer Königsfamilie, zwischen Kauravas und Pandavas, das sich in der Schauburg sinnigerweise auf zwei kreisförmigen Laufstegen abspielt, die sich zu einer Acht, dem Symbol für die Unendlichkeit, formen.

Die Dramaturgin Katharina Engel und der Regisseur Marcelo Diaz haben aus dem indischen Epos, das Peter Brook einmal als neunstündiges Theaterstück adaptierte, eine 80-minütige Fassung generiert, in der das Geschehen teils berichtet, teils dargestellt wird. Ein anspruchsvolles Unterfangen, das sein junges Publikum dennoch packt, mit sehr körperlichem Spiel und gelungenen Kampfchoreografien. Auf die religiösen Aspekte des Stoffs wurde hier verzichtet, sieht man einmal ab von einem plötzlich im Wege liegenden Affen, der die Frage nach Macht und Verantwortung stellt. Der Fokus liegt stattdessen auf dem Haupterzählstrang, der wachsenden Rivalität zwischen dem Möchtegern-Thronerben Duryodhana und seinen Cousins, den verhassten Alleskönnern: der starke Bhima (Sibel Polat), der Bogenschütze Arjuna (Hardy Punzel) und der gerechte Yudhishtira (Janosch Fries).

Um sie endlich loszuwerden, schreckt er vor den grausamsten Plänen nicht zurück. Da lässt er auf Anraten seines Beraters Shakuni, von Simone Oswald schön Lady-Macbeth-haft gespielt, einen neuen Palast für die Pandavas errichten. Allerdings allein zu dem Zweck, ihn in Brand zu stecken und damit die Geschwister zu vernichten (die Assoziation an „Kriemhilds Rache“ in der Nibelungensage liegt nahe).

Der Erzähler (David Benito Garcia, rechts) schildert das Schicksal der Pandavas (Janosch Fries, Sibel Polat, Annelie Straub und Hardy Punzel, von links). (Foto: Judith Buss)

Als die Pandavas, unterstützt von der Kämpferin Draupadi (Annelie Straub), dem Unheil entrinnen, beschließt man eine Teilung des Königreichs. Sehr zuungunsten selbstverständlich der Pandavas, denn ihr Teil besteht aus dürrer Wüste. Selbst da gelingt es ihnen, diese in ein blühendes Paradies zu verwandeln, in das es die Menschen zieht, weil dort Yudhishtira gerecht herrscht. Was wiederum Duryodhana nur zu weiteren Intrigen treibt.

Wie weit will man gehen, wie viel möchte man nachgeben, um den Frieden zu erhalten? Oder lohnt es sich doch, für sein Recht und die Gerechtigkeit in den Kampf zu ziehen? Das sind Fragen, die der Bogenschütze Arjuna zum Schluss ins Publikum spricht, wenn alle um ihn herum bereits ihre Kampfpositionen bezogen haben. Garcias Erzähler geht nur stumm ab. Die Antwort war schon vor mehr als 2000 Jahren nicht einfach. Und ist auch heute noch schwer.

Frieden Kriegen, weitere Termine bis 6. Juli und wieder ab Oktober