Zum Hauptinhalt springen

Zum Tod von Gunnar PetersenEr prägte die Münchner Theaterszene wie kaum ein anderer

Lesezeit: 3 Min.

Theaterleiter und Regisseur Gunnar Petersen hat die freie Szene in München jahrzehntelang mitgeprägt.
Theaterleiter und Regisseur Gunnar Petersen hat die freie Szene in München jahrzehntelang mitgeprägt. Alessandra Schellnegger

Ob als Schauspieler, Intendant oder Regisseur: Gunnar Petersen lebte für die Bühne. Zusammen mit seiner Frau Beles Adam gründete er das Studiotheater im „Fuchsbau“, das „Schloss“-Zelt und die Antiken-Spiele in der Glyptothek. Jetzt ist er im Alter von 86 Jahren gestorben.

Von Christine Dössel

SZ bei Google bevorzugen

Er hat den wohl schönsten Theaterort Münchens geschaffen. Wenn die großen Bühnen in Theaterferien gingen, bespielte Gunnar Petersen zusammen mit seiner Frau Beles Adam den Innenhof der Glyptothek mit Stücken aus dem antiken Griechenland: Komödien von Aristophanes, Tragödien von Sophokles, Aischylos und Euripides, Bearbeitungen der „Odyssee“, aber auch Stoffe wie Hölderlins „Hyperion“ oder Christa Wolfs „Kassandra“. Sie taten das jeden Sommer, 30 Jahre lang, mit einer unbändigen Theaterleidenschaft und Lust am Dionysischen – Petersen meistens als Regisseur und Protagonist in Personalunion, seine Frau in der jeweils weiblichen Hauptrolle. Ein Dream-Team der Theater-Klassik.

Zur SZ-Startseite

Unterricht im Krankenhaus
:„Es gibt Kinder, die wollen auch auf der Palliativstation ihren Schulabschluss machen“

Janina Sattler unterrichtet kranke Mädchen und Jungen in Kliniken – manchmal sind sie todkrank. Wie es ist, sich auf der Krebsstation über Mathe-Aufgaben zu beugen, und wann die Lehrerin die Stunde deprimiert beendet.

SZ PlusInterview von Kathrin Aldenhoff

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite