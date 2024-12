Das Ende des Jahres ist die schöne, stade Zeit. Also der Monat, in dem all die Dinge erledigt werden müssen, die sich in den elf Monaten davor nicht ausgingen. Auch Menschen muss man treffen, von denen man nicht wusste, dass man sie vermisst hat. Weihnachtsfeiern, Geschenke kaufen, die Festtage planen. Pures Nichtstun. So ähnlich ist das auch an den Theatern. Da werden wie beim Adventskalender jeden Tag die Türchen geöffnet für das werte Publikum. Ausnahme: der 24. Dezember. Da kann man noch so sehr an die Pforten klopfen, da kommt nicht einmal eine Schokolade herausgepurzelt.

Was den Dezember allerdings wirklich zur staden Zeit am Theater macht, ist die Anzahl der Premieren. Die ist im letzten Monat des Jahres doch deutlich geringer, dafür hat man die Chance, fast überall dabei zu sein. So etwa im Metropoltheater am Donnerstag, 12. Dezember. Dort verneigt man sich wieder einmal vor einer Musiklegende. Diesmal ist es Bob Dylan, der Abend nennt sich Don’t think twice und steht in einer Reihe mit den Verneigungen vor John Lennon und Paul McCartney, Simon & Garfunkel und Leonard Cohen. Es ist ein äußerst beliebtes Format, das nun mit Daniel Holzberg fortgesetzt wird. Er wird mehr als ein Dutzend Songs spielen an Akustik-Gitarre, E-Gitarre, Klavier, Percussion und auf der Mundharmonika.

Freitag, den 13., haben sich zwei Bühnen für ihre Premiere ausgesucht. Im kleinen Theater … und so fort hat ein Monolog seine Uraufführung. Theaterleiter Heiko Dietz spielt Klopp, einen Verschwörungstheoretiker, der glaubt, dass er keiner ist, in Das Ende der Schwerkraft von Philipp J. Neumann. Und in der Therese-Giehse-Halle der Kammerspiele kommt proteus 2481 heraus. Das Haus kündigt es als „sensationelle Uraufführung eines 2481 Jahre alten Stücks“ an, nämlich als den letzten Teil von Aischylos’ „Orestie“, soeben in Mexiko gefunden, die Lücken durch KI ergänzt. Regie führt erstmals Thomas Köck, den man in München eher als Theaterautor kennt („Eure Paläste sind leer“). Den Proteus spielt Samuel Koch, der als „mythologischer Verwandlungskünstler“ das „normale Theater auf den Kopf“ stellen soll.

Im Marstall des Residenztheaters geht es auch um die Verknüpfung von einem Gestern und Heute. Allerdings führt die zweiteilige Premiere Die Gewehre der Frau Carrar / Würgendes Blei am Samstag, 14. Dezember, nur bis zu Bertolt Brecht zurück. „Die Gewehre der Frau Carrar“ erschien 1937, Handlungsort ist ein andalusisches Fischerdorf. Frau Carrar will sich und ihre Söhne aus dem Spanischen Bürgerkrieg heraushalten und Gewehre nicht für den Widerstand gegen Franco herausrücken. Doch als einer ihrer Söhne erschossen wird, ändert sie ihre Meinung zur Gewaltlosigkeit. Das Residenztheater hat den Autor Björn SC Deigner damit beauftragt, Brechts Stück in die Gegenwart fortzuführen. Dies tat er mit „Würgendes Blei“. Regie bei beiden Teilen führt Luise Voigt, die erstmals am Haus inszeniert.

Ganz außer jeder Norm, dafür absolut die eigene Tradition fortsetzend, bringt das Theater „Viel Lärm um Nichts“ nach den Weihnachtsfeiertagen eine Text-Bearbeitung heraus. Am 27. Dezember feiert in der Pasinger Fabrik Palais Royal Premiere, eine Textmontage nach Georg Büchner. Damit ist – auch was Neues auf Münchens Bühnen betrifft – gesichert, dass es weder stad noch fad wird.