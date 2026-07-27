Der Sommer hat die Menschen längst ins Freie gelockt, an die Isar, in die Parks, auf die Plätze mit ihren noch mitternachtswarmen Bänken. Anlehnen an das glatte Holz, vielleicht an eine Schulter, Sterne, Kopfkino und ein paar Träume gratis dazu, so taumelt man sanft hinein in eine – und das ist jetzt gar nicht so romantisch – große Pause. Die Theaterpause. Manche Häuser haben ihre Türen längst zugesperrt, das Programm läuft aus. Manches wird für immer verschwinden, obwohl man es gerne noch etwas festhalten wollte, vielleicht so wie jene Sommernachtstraummomente.

Dabei ist es genauso schön wie selten, dass nach der letzten Vorstellung einer Inszenierung von ihr noch etwas Handfestes bleiben wird. Von Very Rich Angels an den Kammerspielen zum Beispiel. Das „intergalaktische Musical“ von Madame Nielsen und Christian Lollike steht an diesem Dienstag, 28. Juli, zum letzten Mal auf dem Programm. Zentrale Figuren sind die Multimilliardäre Elon Musk, Mark Zuckerberg und Bill Gates, die sich in einem abgeschrammelten Diner treffen, um von dort aus zu einer Mars-Mission aufzubrechen. Und ja: Der Abend ist genauso schräg, wie das hier klingt.

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Was von „Very Rich Angels“ bleiben wird, ist nun leider kein Album mit den Songs, die zur Inszenierung gehören, etwa das herrlich-prahlerische „Metaverse“ von Elias Krischke als Mark Zuckerberg am Kreuz. Bleiben wird überraschenderweise ein schmaler Roman mit dem Titel „Das Zeitgeisterhaus. Eine deutsche Geschichte“ (Alexander Verlag Berlin), geschrieben von Madame Nielsen. Und darin geht es nicht um den Inhalt des Stücks, sondern einen internen Skandal, der es umweht.

Die dänische Künstlerin, einst aufgewachsen als Claus Beck-Nielsen, bevor sie sich als Frau neu erfand, hat darin aufgeschrieben, warum ihre Hauptfigur, eine skandinavische Magierin, nicht mehr an einem altehrwürdigen deutschen Gesamtkunsthaus in ihrem eigenen Stück auftreten darf. Dabei geht es um den Hitlergruß, den die Protagonistin im Theater zeigt und der zur Vertragsauflösung führt. Madame Nielsen selbst spielte an den Münchner Kammerspielen auch nur begrenzte Zeit in „Very Rich Angels“ mit.

Welche Gründe dazu führten, machte das Haus an der Maximilianstraße nie publik, Ensemblemitglieder schweigen lieber dazu. „Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen, noch stehenden oder einstürzenden Gebäuden und Institutionen ist auf das unentscheidbare und angespannte Verhältnis zwischen Literatur, Sprache und Realität zurückzuführen“, schreibt Madame Nielsen. Parallelen zur Realität lassen sich vermutlich herauslesen.

Wie dem auch sei, ob mit oder ohne Madame Nielsen, „Very Rich Angels“ ist nun zum letzten Mal auf dem Spielplan. Danach gibt es nur das Buch, auch wenn das Album vermutlich das schönere Erinnerungsstück gewesen wäre.

In „Maria Stuart“ am Residenztheater bestimmt das Publikum ob Pia Händler (hinten) oder Lisa Stiegler die Titelrolle spielt. Die andere übernimmt den Part der Elisabeth. Sandra Then

Wer diese letzten Tage der Spielzeit für einen Theaterbesuch nutzen will, der kann sich natürlich auch auf den großartigen, mit Auszeichnungen versehenen Mephisto in der Regie von Jette Steckel stürzen (Kammerspiele, 29. Juli). Das Residenztheater setzt noch einmal auf den dicht gebauten Konfliktverhandler Die Ärztin (28. Juli) und den Klassiker Maria Stuart (29. Juli). Wer die Titelrolle spielt, wer die Elisabeth in Schillers Drama, entscheidet das Publikum zwischen Pia Händler und Lisa Stiegler zu Vorstellungsbeginn.

Vom 30. Juli an sind die großen Häuser dann zu. Ein bisschen weiter läuft die Saison noch in der Freien Szene in München, etwa mit Die Tür nebenan im Theater ... und so fort (bis 9. August), oder mit Putsch – Anleitung zur Zerstörung einer Demokratie im Metropoltheater, die neue Inszenierung von Jochen Schölch, die gerade erst Premiere hatte (bis 14. August).

Apropos Premiere, die gibt es sogar auch noch für München: Im Theater Hoch X zeigen Stefan Mießeler und Anna Winde-Hertling True Romance. Die Performance erzählt vom digitalen Liebesbetrug, von den Opfern wie von den Scammern (29. Juli bis 1. August). Christiane Huber hat eine dreiteilige Performance mit dem Titel Pool People entwickelt für und im Michaelibad (1. bis 15. August). Und im Pathos geht es mit Hope vom Kollektiv nebel nebel in Kooperation mit F. Wiesel um eine Idee von Freiheit ohne Besitzdenken (31. Juli bis 2. August). Das führt die Performance bis zum Mond. Und der wiederum leuchtet auch über all jenen, die es aus dem Freien nicht mehr ins Theater geschafft haben.