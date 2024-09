Sie naht, die international verbindende Zeit der Dirndl und Lederhosen. Da wird sozusagen aus dem „mia san mia“ ein dialektfreies „wir sind viele“. Wer in dieser Zeit ins Theater geht, kann sich auf dem Weg dorthin durchaus so vorkommen, als existiere er in einem Paralleluniversum. Oder all die anderen. Da ist es sehr passend, dass die Kammerspiele diese Heimat- und Fremdgefühle zur Eröffnung der Spielzeit gleich zum Thema haben: Mia san Mia heißt die Uraufführung, die am Donnerstag, 19. September, im Schauspielhaus Premiere feiert.

Für die Außensicht auf das bayerische Selbstverständnis sorgt dabei der chilenische Regisseur Marco Layera. Er kreiert eine „bayerische Space Odyssey“. Die Idee: Vor Jahrzehnten sind ein paar Menschen auf einen Planeten ausgewandert, um dort das Brauchtum zu pflegen, nun ist ihre Siedlung eine Art Weltraumtouristenziel geworden. Das klingt durchaus so, als gebe es Parallelen zur Wirklichkeit.

Diese ins Fantastische schwebende Premiere liegt zwischen zwei bodennäheren Eröffnungsterminen an den Kammerspielen: Am Mittwoch, 18. September, gibt es Tanz, Musik, Talk und Getränke im und vor dem Werkraum. Dieser soll in dieser Spielzeit für offene und experimentelle Formate genutzt werden, ergänzend dazu gibt es im Treppenhaus die neue Tam Tam Treppenbar (immer mittwochs bis samstags). Mit der Geschichte der Ukraine, der ukrainischen Zwangsarbeiter in der NS-Zeit und mit den Folgen dieses Verbrechens befasst sich am Freitag, 20. September, die Premiere Sie kam aus Mariupol. Der Abend basiert auf Natascha Wodins gleichnamigem, eindrucksvollem Roman, inszeniert wird er vom ukrainischen Regisseur Stas Zhyrkov.

Auch die freien Bühnen beginnen mit ihrem Programm: Das Theater „Viel Lärm um Nichts“ zeigt am Samstag, 21. September, in der Pasinger Fabrik Peter Handkes Publikumsbeschimpfungen. Andreas Wiedermann inszeniert den 1966 unter Tumulten uraufgeführten Text. Und im Theater ... und so fort bringt Theaterleiter Heiko Dietz sein eigenes Stück Dysphoria am 28. September zur Uraufführung um eine Pharmafirma, Finanzen und Familie.

Das Volkstheater legt wie im vergangenen Jahr die Eröffnungspremiere in die Hand von Regisseurin Lucia Bihler. Sie inszeniert The Lobster nach dem Film von Yorgos Lanthimos und Efthimis Filippou (26.9.). In einer dystopischen Gesellschaft werden darin Singles eingesperrt und haben 45 Tage Zeit, einen Partner zu finden, andernfalls werden sie in ein Tier verwandelt. Zwei Tage später adaptiert Katharina Stoll den Roman Mein Jahr der Ruhe und Entspannung der gefeierten US-Autorin Ottessa Moshfegh für die Bühne (28.9.). Hier steigt die Protagonistin mithilfe von Schlaftabletten ein Jahr aus ihrem New Yorker Leben aus.

Zwei Premieren gibt es auch zur Spielzeit-Eröffnung am Residenztheater: Stephan Kimmig inszeniert einen Bühnenklassiker, Shakespeares Sommernachtstraum, er arbeitet sozusagen auf bestens vertrautem Theaterterrain (27.9.). Der Kontrast kommt zwei Tage später mit der Uraufführung von Nele Stuhlers Und oder oder…, Regie führt FX Mayr. Die äußerst produktive, witzige Autorin widmet sich in ihrem neuen Text der Idee von Gegensatzpaaren. Was ist los in einer Gesellschaft, die nur zwischen schwarz oder weiß unterscheidet? Auf dieser Grundlage hat Stuhler eine Komödie geschrieben, die Premiere ist im Marstall. Im Gegensatz zur verbindend-gleichförmigen Dirndl-Lederhosen-Feier klingt das dann eher nach einem „mia und oder oder ned mia“.