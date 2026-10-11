Es ist ein schöner Aufruf: Macht Theater! Gerade jetzt, wo an den Bühnen wieder so viel los ist, ist es umso spannender zu erfahren, wie genau diese sehr flüchtige Kunst entsteht, die nur im Moment existiert. 2023 haben sich Münchner Theater dafür eigens einen Aktionstag ausgedacht, an dem Kinder und Erwachsene in diese Welt eintauchen und sich selbst ausprobieren können. Zum vierten Mal wird es nun dieses kostenlose Angebot an acht verschiedenen Institutionen am Sonntag, 18. Oktober, geben.

Am Bayerischen Staatsballett wird zum Beispiel ausprobiert, wie sich eine Pause auf der Bühne auswirken kann. Wer teilnimmt, spielt verschiedenen Szenen aus Büchern und Filmen an, ein Moment wird eingefroren und dann wird getestet, welche Dynamik aus dieser Stille entstehen kann. Im Pathos Theater lässt sich ein eigener Song schreiben und aufführen, an der Schauburg wird mit Masken experimentiert. Um die Verbindung von Sound und Bewegung geht es am Residenztheater, dem HochX und am Volkstheater. Am Volkstheater werden sogar die Macher der beliebten Tanzabende von „Grey“ und „Tide“ die Workshops leiten. Mit dabei sind auch die Staatsoper und das Metropoltheater, Infos und Anmeldung über die jeweiligen Theater.

Wer doch lieber als Zuschauer die Aufführungen besucht, dem bieten sich im Oktober zahlreiche Möglichkeiten. Die Münchner Kammerspiele etwa haben ein ganzes Programm gestaltet, mit dem sie den Einzug in das Haus an der Maximilianstraße vor 100 Jahren feiern. Dazu gehören die szenische Lesung Oft wollte ich weglaufen, nie habe ich es getan mit Texten von Grete Weil (15.10.), die Premieren (Münchner) Verkehr (16.10.) und Jugend ohne Gott (17.10.) genauso wie eine große Party (24.10.).

„(Münchner) Verkehr“ in der Regie von Marie Schleef hat am 16. Oktober in den Münchner Kammerspielen Premiere. Auf der Bühne wird auch Konstantin Schumann zu sehen sein. Foto: Judith Buss

Im Münchner Volkstheater sind bei einem Gastspiel mehrere TV-Kommissare zu sehen. „Mechthild Großmann, Rosalie Thomass, Carlo Ljubek, Carol Schuler und Daniel Sträßer lesen von SOS Humanity aufgezeichnete Erfahrungsberichte von Geretteten sowie Rettenden und Dokumentationen von Rechtsbrüchen auf dem Mittelmeer“, heißt es in der Ankündigung für Sonntag, 18. Oktober. Die szenische Lesung Tatort Mittelmeer findet jährlich an wechselnden Theatern statt und soll auf die humanitäre Katastrophe im Mittelmeer aufmerksam machen.

Auch die privaten Münchner Bühnen bringen neue Produktionen heraus. Da wäre das Metropoltheater: Theaterleiter Jochen Schölch inszeniert Rausch nach dem gleichnamigen Film von Thomas Vinterberg und Tobias Lindholm. „Druk“, wie der Film im Original heißt, erschien 2020 und erzählt die Geschichte von vier befreundeten Lehrern, die sich dem Versuch unterziehen, dem Leben täglich mit einem gewissen Alkoholpegel mehr Farbe zu verleihen. Was gut klingt, muss nicht zwingend gut ausgehen, so viel sei verraten. Premiere ist am 15. Oktober.

Dennoch ist „Rausch“ eine Komödie, es ist also auch Lustiges zu erwarten. Genauso wie am 13. Oktober im Hofspielhaus. Dort wird Oh mein Gott! von Anat Gov mit Heio von Stetten und Mira Huber gezeigt. Sie spielen Gott und die Therapeutin Ela. Gott steckt in der Midlifekrise und will seine Schöpfung zerstören, Ela hat eine Stunde, um ihn davon abzuhalten.

Um Zerstörung, allerdings nicht als witziges Abendstück, geht es auch in der Uraufführung Battle Tested von Christiane Mudra. Die Münchner Theatermacherin ist bekannt dafür, sich intensiv in Themen einzuarbeiten und sie dann auf der Bühne sehr verdichtet zu erzählen. Diesmal geht es ihr um autonome Waffensysteme, wofür sie Recherchen in Archiven und mit Experten-Interviews betrieben hat. Premiere ist im Mucca am 24. Oktober.

Und für alle, die Fans der Bestseller-Autorin Caroline Wahl sind: Im Zentraltheater richtet Regisseurin Lea Ralfs ihren Roman 22 Bahnen für die Bühne ein. Wahls Debüt stand 2023 30 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste und kam 2025 auch als Film ins Kino. Zentrale Figur ist Tilda, die mit dem Alkoholismus der Mutter, ihrer daraus entstehenden Verantwortung für ihre kleine Schwester und mit der Liebe zu kämpfen hat (Premiere: 26.10.).