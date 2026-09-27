Der Titel klingt erst mal martialisch: Faust auf die Fresse . So haben die beiden Künstlerinnen Malin Kraus und Jenny von Reiche von „zweifrauentanzen“ ihr dreitägiges Veranstaltungsprogramm vom 1. bis zum 3. Oktober genannt, im Untertitel „Ein feministisches Sportfestival“. Theater und sportlicher Wettkampf, so die Idee, sollen zusammengebracht werden, mythologische, fiktionale und reale Figuren des Patriarchats – dem Titel nach zu urteilen Figuren wie Faust – werden zum Gegner. So etwa gleich zu Beginn beim Tauziehen im Pathos Theater, bei dem Kriemhild Hamann als Helene Weigel gegen den Rest antritt.

Es wird auch einen Wettkampf „#Tanzen“ geben, den die Münchner Choreografin Sophie Haydee Colindres Zühlke anleitet. Boxen, Marathon und Radrennen sind Teil des Programms, allerdings jeweils neu und anders gedeutet. In jedem Fall klingen Feminismus und Sport bei „Faust auf die Fresse“ sehr nach Ausgelassenheit und Spaß, vermischt mit interessanten Impulsen (Infos unter www.faustaufdiefresse.de).

Mit diesem Sportfestival startet das Theater in München in den Oktober. In Summe sollte man diesen Monat ohnehin sportlich nehmen, das Programm ist überbordend. Denn natürlich bleibt es am 1. Oktober nicht nur bei „Faust auf die Fresse“ mit etwas Neuem auf den Münchner Bühnen. Auch das Residenztheater feiert Premiere mit der Uraufführung Bye Bye Lolita im Cuvilliéstheater.

Die Residenztheater-Schauspielerin Lea Ruckpaul veröffentlichte 2024 ihren Debütroman, der nun für die Bühne adaptiert wird. Foto: Mathias Leidgschwendner

Die Residenztheater-Schauspielerin Lea Ruckpaul hat unter diesem Titel 2024 ihren Debütroman veröffentlicht. Sie bezieht sich auf Vladimir Nabokovs 1955 erschienen Roman, in dem Humbert Humbert der zwölfjährigen Dolores Haze verfällt, mit ihr quer durch die USA reist, sie missbraucht. Ruckpaul hat in ihrer Version die Perspektive geändert: Bei ihr erzählt Dolores Haze die Geschichte – und weigert sich, lediglich Opfer zu sein. Es ist ein Befreiungskampf. Im Cuvilliéstheater wird Hausregisseurin Nora Schlocker mit fünf Schauspielerinnen den Roman für die Bühne adaptieren.

Im Residenztheater geht das Programm dann sehr sportlich weiter. Bereits am 7. Oktober erwartet das Haus ein Gastspiel der DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum auf der großen Bühne. Mit Die Nacht von Sevilla hat Manuel Neukirchner ein dokumentarisches Fußballdrama rund um das WM-Halbfinale 1982 zwischen Deutschland und Frankreich aufgeschrieben. Schauspieler Peter Lohmeyer wird den Text lesen, unterstützt vom damaligen Nationalkeeper Toni Schumacher, zum Publikumsgespräch werden zudem Karl-Heinz Rummenigge und Pierre Littbarski erwartet.

Manfred Zapatka spielte schon im „König Lear“ in der Inszenierung von Dieter Dorn mit, damals als Herzog von Albany. Nun übernimmt er die Titelrolle. Foto: Mathias Leidgschwendner

Doch damit nicht genug: Am 10. Oktober folgt im Residenztheater die Premiere von König Lear. Hausregisseurin Elsa-Sophie Jach inszeniert, sie hat zuletzt mit „Romeo und Julia“ gezeigt, wie bildstark und heutig sie an Shakespeare herangehen kann. Die Titelrolle übernimmt Manfred Zapatka, der schon bei Dieter Dorn 1992 an den Kammerspielen im Lear mitspielte, damals als Herzog von Albany. Einen Tag nach der Premiere wird Zapatka bei der Jubiläumsveranstaltung der Resifreunde mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. Er ist erst der zweite Schauspieler, der ihn erhält.

Auch die freie Szene in München geht weiter mit Energie in diesen Oktober hinein: Das „Theater viel Lärm um nichts“ bringt am 3. Oktober in der Pasinger Fabrik Ein heißes Herz von Alexander N. Ostrowski heraus, eine Komödie aus dem Jahr 1869 um drei junge Menschen auf der Suche nach ihrem Weg. Das Theater „dasvinzenz“ hat nach Jahren ohne eigene Bühne eine neue Spielstätte an der Dachauer Straße gefunden. Am 8. Oktober zieht es quasi mit Publikum ein und organisiert dafür die theatrale Busfahrt Eine Odyssee oder Backen ohne Mehl.

Die inklusive Freie Bühne München nimmt sich Bertolt Brecht vor. Sascha Fersch inszeniert Der gute Mensch von Sezuan, die Produktion wird am 9. Oktober erstmals zu sehen sein in der Pasinger Fabrik, später gastiert sie unter anderem auch in den Kammerspielen und am Volkstheater. Und nicht zuletzt läuft vom 9. bis zum 17. Oktober auch das Rodeo-Festival mit den Best-of-Produktionen der freien Szene München. Dort lohnt es sich in jedem Fall, eine oder mehrere Abende zu verbringen. Faust drauf.