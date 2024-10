Eine Besonderheit ist dabei das biennal stattfindende Festival Rodeo vom 9. bis zum 15. Oktober. Hier gibt es zwölf von einer Jury ausgewählte Produktionen zu sehen, 100 hat sie dafür live gesichtet. Es ist das Best-Off der freien Szene, das sich über mehrere Spielstätten verteilt und etwa die Erfolgsproduktion „Radical Cheerleading“ von Zufit Simon präsentiert, Ines Hollingers One-Women-Horror-Show „Heimsuchung“ oder das „Nachtstück N°5“ von O-Team, bei dem man im Theater in einem eigenen Bett übernachtet.

Kaum ist Rodeo vorbei, beginnt das ebenso zauberhafte wie politische Figurentheaterfestival Wunder., das von 16. bis 27. Oktober dauert. Die Spielstätten verteilen sich über die Stadt, eingeladen sind 38 Produktionen aus Israel, Frankreich, den Niederlanden, Tschechien, Spanien, Belgien, Dänemark, der Schweiz und Deutschland. Eine Dichte, die man sonst nie sieht. Themenschwerpunkt ist Robotik und KI.

Die freie Szene packt auf dieses riesige Programm dann noch ein bisschen drauf: Die inklusive Freie Bühne München zeigt am Freitag, 18. Oktober, im Werkraum Der gelbe Klang, inspiriert von Wassily Kandinsky, Regie führt Verena Regensburger. Am selben Abend startet das TamS mit Lorenz Seibs Produktion Flamingos aus Bielefeld in die Saison, erschafft skurrile Begegnungen zwischen Tieren und Dingen. Dominik Wilgenbus macht am Hofspielhaus aus In 80 Tagen um die Welt ein musikalisches Spektakel und das Rationaltheater formt mit Dschinn einen Abend über KI (beides am 24. Oktober).

Lebendig und schillernd ist diese Fülle, aber sie ist nicht alles. Eine Stadt wie München hat derzeit, ein Glück, viel zu bieten. Bei den drei großen Häuser stehen jeweils zwei Premieren im Oktober an. Die erste ist am 9. Oktober im Volkstheater auf der kleinsten Bühne des Hauses. Die Ensemblemitglieder Liv Stapelfeldt, Anne Stein, Jan Meeno Jürgens und Steffen Link probieren sich in der Uraufführung von fünf minuten stille von Leo Meier darin, ohne Regisseur auszukommen – und irgendwie diese fünf stillen Minuten herzustellen. Am 24. Oktober ist dann Intendant Christian Stückl dran: Er bringt den Roman um den Filmregisseur G.W. Pabst von Daniel Kehlmann mit dem Titel Lichtspiel auf die große Bühne.

Detailansicht öffnen Die Koproduktion mit den Salzburger Festspielen "Sternstunden der Menschheit" kommt nun nach der Premiere im Sommer auf die Bühne des Residenztheaters. (Foto: Sandra Then)

Die Kammerspiele holen zum Ende des Kafka-Jahres am 11. Oktober dessen Roman Amerika/Der Verschollene ins Schauspielhaus, Regie führt Charlotte Sprenger. Einen Tag später kommt ein komplett gegenläufiger Abend, das Tanztheaterstück Balau von Serge Aimé Coulibaly in der Therese-Giehse-Halle heraus.

Das Staatstheater beziehungsweise Regisseur Johannes Holmen Dahl widmet sich einem Theaterklassiker, Henrik Ibsens Die Wildente. Darin wirkt sich – wie auch in Kafkas „Amerika“ – das kapitalistische System auf das Familiengefüge aus (Premiere: 17. Oktober). Und schließlich kommt mit den Sternstunden der Menschheit nach Stefan Zweig am 19. Oktober die Koproduktion mit den diesjährigen Salzburger Festspielen ins Residenztheater. Es ist eine der freien, assoziativen Arbeiten von Thom Luz.

Wunderbare Vielfalt also. Da müsste doch wirklich jeder etwas finden, oder?