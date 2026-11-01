Die Frage ist: Was zieht am meisten? Der Titel Faust I ? Oder dass mal wieder ein Goethe-Stück auf der Bühne zu sehen ist? Oder eine Inszenierung des Regisseurs Ulrich Rasche? Oder ist es die Besetzung mit Valery Tscheplanowa, Anna Drexler, Steven Scharf, Johannes Nussbaum und Max Rothbart? Karten gibt es für die ersten Aufführungen im Residenztheater jedenfalls kaum noch. Gewichtung nach Geschmack, so wird es sein. Die Entscheidung, „Faust I“ zu besuchen, dürfte vermutlich mehrere Gründe haben. Was ja grundsätzlich ganz gut ist: Sollte man in einem Punkt enttäuscht werden, können andere ausgleichen.

Dabei muss sich das Publikum am Freitag, 6. November, bei der München-Premiere von „Faust I“ nicht vollends überraschen lassen. Die Inszenierung war bereits im Sommer auf den Salzburger Festspielen zu sehen, die Arbeit ist eine Koproduktion der Festspiele mit dem Staatsschauspiel. Die Kritiken sind längst geschrieben, die Diskussionen nach den Aufführungen sind in Salzburg schon geführt. Für diejenigen, die mit Rasches Regiestil vertraut sind, dürfte es damals schon nicht erstaunlich gewesen sein, dass sich wieder eine Scheibe dreht, die Figuren sich darauf bewegen, sie in einem archaischen Rhythmus laufen, sprechen, vielleicht fühlen.

Rasche – auch das nicht überraschend – hat aus Goethes „Faust“, die geselligeren, heiteren Elemente getilgt, keine Hexenküche, kein Osterspaziergang, keine Szene in Auerbachs Keller. Das wird Faust-Fans vielleicht wehtun – und all jenen, die sich um die ehemalige Pflichtlektüre drücken wollten. Humor ist hier nicht des Pudels Kern. Dafür wird die Idee durchdekliniert, alle Figuren seien Anteile von Faust. Mephisto etwa, gespielt von Valery Tscheplanowa, ist die Schattenseite, der Rausch, der Trieb, das Gretchen von Anna Drexler soll die Reinheit, der Glaube, die Aufrichtigkeit verkörpern, der Valentin von Max Rothbart repräsentiert die bürgerlichen Werte. Das stecke in uns allen, sagte Regisseur Rasche über seine Inszenierung. Und eben auch im Faust von Steven Scharf und dem jungen Faust von Johannes Nussbaum.

Goldenes Trio: Katharina Bach, Lucy Wilke und Jelena Kuljic sind zusammen in „Schubert in Paradise“ in den Münchner Kammerspielen zu sehen. Foto: Armin Smailovic

Während im Residenztheater mit Mephistopheles wohl auch das Teuflische auf der Bühne zu finden sein wird, soll auf der anderen Seite der Maximilianstraße eine Art Paradies entstehen: Schubert in Paradise heißt die „musikalische Reise in die Nacht

von und mit Katharina Bach, Jelena Kuljić, Lucy Wilke und bitchboy“. Am Freitag, 13. November, wird sie Premiere im Schauspielhaus der Kammerspiele haben. Es soll ein „szenisches Konzert“ werden, „das Schubert-Lieder in ein Zeitgefühl von heute transferiert“. Regie führt Katharina Bach selbst, deren explosive Ideen schon bei der Programmvorstellung der neuen Spielzeit zu erleben waren. Dass alle drei Schauspielerinnen tolle Stimmen haben, steht außer Frage. Ein bisschen verrückt dürfte dieses Paradies aber durchaus werden.

Musik, die von vielen verehrt wurde und wird, hat auch Frank Sinatra geschrieben. Um ihn, seine Musik und um Barkeeper Andy, der dem verstorbenen Star zum Verwechseln ähnlich sieht, geht es in der Musikkomödie Sinatra: Perfectly Frank! von Friedrich-Wilhelm Tiller. Im Hofspielhaus wird sie von Texten von Burkhard Kosche ergänzt, Premiere ist am Mittwoch, 11. November. Der Bass Kosche spielt gemeinsam mit Linus Mödl – beide sind sie im Staatsopernchor – und mit der Schauspielerin Pola Jane O’Mara, die das Münchner Publikum noch aus ihrer Zeit am Volkstheater kennen dürfte.

Einen Tag später, am 12. November, kommt zudem eine Uraufführung im Theater … und so fort in Sendling heraus. Livia – Ein Generationenstück, so der Titel des Stücks von Lutz Bacher mit Gedichten von Livia Schlegl und Alicia Heitger. Inhaltlich soll es um die Babyboomer und ihr Aufeinandertreffen mit der „Generation Livia“ gehen. Was das bedeutet? Zumindest, so die Ankündigung, soll es eines nicht sein: eine Abrechnung. Anders als bei „Faust I“ sind hier einige Unbekannte im Spiel. Und das kann ja durchaus auch ein Anziehungspunkt sein.