Schorsch Kamerun hat sich also auf Tiere spezialisiert. Zumindest am Münchner Residenztheater. Zuletzt war es der Fuchs, den sich der Musiker, Autor und Regisseur vorgenommen hatte. Aus Goethes Gedicht „Reineke Fuchs“ machte er 2023 ein Musical , definitiv auch für Erwachsene ein lohnenswerter Abend. Jetzt, drei Jahre später, ist es ein Rehkitz. Es trägt den berühmten und hübschen Namen Bambi . Das „Musical aus dem Wald und auf Leben und Tod, nach dem gleichnamigen Roman von Felix Salten“ wird im Marstall zu sehen sein. Premiere ist am Samstag, 21. November.

Seit es den Walt-Disney-Film „Bambi“ gibt, ist dieses Rehkitz, das später ein prächtiger Rehbock mit gewaltigem Geweih sein wird, vielen als niedliches, braunäugiges Wesen in Erinnerung. In Saltens Roman ist Bambi nicht ganz so süß, sein Kampf ums Überleben im Wald härter, die Bedrohung durch den Menschen gefährlicher. Im Film spielt auch die Biografie des Autors keine Rolle: Felix Salten, geboren 1869, stammt aus einer jüdischen Familie und lebte in Wien, bis er Ende der Dreißigerjahre in die Schweiz emigrierte. Sein Werk wurde 1935 von den Nationalsozialisten in Deutschland verboten.

Im Marstall wird Schorsch Kamerun aus dem Stoff ein Musical für ein Publikum ab zwölf Jahren entwickeln. Dabei soll erzählt werden, „wie jeder neue Tag im Wald eine existenzielle Challenge für die Tierwelt bereithält“ und zwar als „eine bunte und gefährliche Revue“. Die Kompositionen stammen von der Berlinerin Masha Qrella, sie ist sowohl Solo- als auch Theatermusikerin. Mit Schorsch Kamerun hat sie als Kamerun Qrella Group ein erstes Album aufgenommen, „Abteilung Blühende Landschaften“ erscheint jetzt im November.

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Ein etwas anderes Wagnis als eine gefährliche Bambi-Revue geht derweil Christian Stückl am Münchner Volkstheater ein. Er inszeniert Catarina oder Von der Schönheit, Faschisten zu töten des Portugiesen Tiago Rodrigues, Premiere ist am Donnerstag, 26. November. Das Stück hatte zuletzt am Schauspielhaus Bochum einen Eklat verursacht. Beim Schlussmonolog der Figur Romeu, die ein rechtspopulistischer Politiker ist, erklommen bei der Premiere zwei Zuschauer die Bühne, um den Schauspieler am weiteren Sprechen zu hindern. Vorher gab es Berichten zufolge Zwischenrufe und es soll auch eine Orange geflogen sein.

Im Stück geht es um eine Familie, die seit mehreren Generationen eine Tradition pflegt: Aus Rache für die Ermordung von Catarina Eufémia erschießen sie jedes Jahr einen Faschisten. Diesmal eskaliert die Situation, am Ende hält Romeu, den sie töten wollten, seine Rede. Sie ist – wie man in Bochum sehen konnte – schwer auszuhalten.

Am Metropoltheater hat ein Stück zur Alkoholsucht Premiere

Parallel zur Volkstheater-Premiere gibt es an diesem Abend eine zweite am Metropoltheater. Jochen Schölch bringt Der fünfte Schritt des britischen Dramatikers David Ireland auf die Bühne in Freimann. In dem Zwei-Personen-Stück begegnen sich James und Luca bei den Anonymen Alkoholikern. Der ältere James ist seit längerer Zeit nüchtern und übernimmt die Mentorenrolle für den Neuzugang Luca. Zwölf Schritte sollen von der Alkoholsucht befreien. Der fünfte Schritt dabei ist, sich mit Wahrheiten zu konfrontieren, die einen zurück zum Alkohol führen könnten. Genau an diesem Punkt wird das Verhältnis zwischen den beiden Männern kritisch, was der Autor Ireland zum verbalen Schlagabtausch werden lässt.

Um Erinnerungspolitik, das Nazierbe und faschistische Strömungen geht es der Münchner Performancekünstlerin Caroline Anne Kapp in ihren Arbeiten. Zuletzt hatte sie für das Spielart-Festival vor der Feldherrnhalle eine Arbeit entwickelt. Nun hat sie sich neuerlich auf den Weg gemacht, um einem historischen Fall nachzuspüren und seine Auswirkungen bis in die Gegenwart zu verfolgen.

Am Freitag, 20. November, hat Der erste letzte Fall in der Whitebox Premiere. Kapp thematisiert, dass am 16. Oktober 2025 unbekannte Täter am Mahnmal für die Opfer des Faschismus auf dem Wilhelmsplatz in Görlitz mehrere Bücher verbrannt haben. Ihr Abend soll Spurensuche und Rekonstruktion sein und schließlich zum surrealen Albtraum gerinnen.