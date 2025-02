Manchen Stücken wohnt eine Faszination inne, sodass Regisseurinnen und Regisseure sie gerne mehr als einmal auf die Bühne bringen. Je länger die Laufbahn, desto mehr sammelt sich naturgemäß an. Im Fall von Christian Stückl , seit 2002 Intendant des Münchner Volkstheaters, ist dies gerade Friedrich Schillers „Don Karlos“. 2007 inszenierte er den Klassiker im alten Haus an der Brienner Straße. „Wer glaubte, Stückl würde den politischen Gehalt des Stücks herausfiltern, ihm mittels Konzept zu einer heute klaren, einsichtigen Relevanz verhelfen, der kennt den Stückl nicht“, schrieb damals der Kritiker der SZ. Trotzdem biete die Inszenierung eine „höhere politische Einsicht, nämlich die von der Anarchie des Gefühls.“

Ob Stückl rund 18 Jahre später noch einmal auf diese Anarchie setzt oder doch eher auf die Frage, „Was bedeutet Freiheit, und welchen Preis ist man bereit, für sie zu zahlen?“, wie es in der Ankündigung heißt, wird sich am Sonntag, 2. März, zeigen. Dann hat Don Karlos auf der großen Bühne im Volkstheater Premiere. Was indes gleich bleibt im Vergleich zu 2007, ist ein junges Ensemble, das den Schiller auf die Bühne bringt: Die Titelrolle spielt Max Poerting, Jahrgang 1996, die Rolle seines Freundes, des Marquis von Posa, übernimmt Noah Tinwa, Jahrgang 2001.

„Romeo und Julia“ im Passionstheater : Christian Stückl inszeniert Shakespeare in Oberammergau Im vergangenen Sommer fiel das Passionstheater in Oberammergau wegen zu geringer Nachfrage aus. Dieses Jahr soll das dank eines Theater-Kassenknüllers nicht passieren: Christian Stückl inszeniert Shakespeares „Romeo und Julia“ auf der großen Freilichtbühne. Von Yvonne Poppek

Jung, sogar noch jünger, ist das Ensemble, das am 7. März, den 700 Seiten starken Roman RCE von Sibylle Berg für die Bühne adaptiert. Der dritte Schauspiel-Jahrgang der Otto-Falckenberg-Schule wird die Jahresinszenierung in der Regie von Dennis Duszczak erstmals in der Therese-Giehse-Halle zeigen – und nicht wie sonst üblich im Werkraum. Darin geht es um junge Gamer und IT-Nerds, die den Weltumsturz planen. Regisseur Duszczak hat dabei Erfahrung mit der Adaption von Sibylle Bergs Romanen: Mit „GRM. Brainfuck“ wurde er vor zwei Jahren zum Festival „Radikal jung“ eingeladen.

Gerd Lohmeyer feierte 2011 mit „Der Sammler der Augenblicke“ im Metropoltheater Premiere. Zu seinem 80. Geburtstag kehrt die Inszenierung auf die Bühne zurück. (Foto: Hilda Lobinger)

Während die einen Theater auf die Jugend setzen, geben die anderen dem Alter eine Bühne: Das Metropoltheater nimmt am 1. März Der Sammler der Augenblicke von Quint Buchholz wieder auf, eine Inszenierung von Jochen Schölch aus dem Jahr 2011. Es ist ein Abend mit Gerd Lohmeyer, der hier von der Akkordeonspielerin Jolanta Szczelkun begleitet wird. Lohmeyer hat am 10. Februar seinen 80. Geburtstag gefeiert. Dass ihn das Metropoltheater mit diesem Abend gleichsam würdigt, hat der unermüdliche Schauspieler, seit Jahrzehnten verankert in der hiesigen freien Szene, bekannt auch aus Fernsehen und Film, in jedem Fall verdient. Der SZ-Kritiker fand Lohmeyer 2011 jedenfalls entzückend.

Nicht zwingend, jedoch überwiegend ist Demenz mit dem Alter verbunden. Nach Angaben des Bundesfamilienministeriums liegt die Zahl der Demenzerkrankten in Deutschland derzeit bei 1,8 Millionen Menschen. Der Journalist Jürgen Berger hat zu dem Thema recherchiert, hat auch das funktionierende Pflegeprojekt „Baan Kamlangchay“ in Thailand besucht. Dort hat jede betreute Person drei Pflegekräfte, eine Teilnahme am Dorfleben gehört dazu. Aus dem Stoff ist eine von Bergers recherchebasierten Arbeiten entstanden, die polnische Regisseurin Anna Karasińska inszeniert die Uraufführung Was ich vergessen habe, am 14. März hat sie im Marstall Premiere.

Zuletzt gibt es aber auch einen Abend, der zwei Generationen zusammenbringt: Die Otto-Falckenberg-Schule setzt das neue Gesprächsformat Back to School auf, in dem ehemalige Schauspielschüler der OFS von Ausbildung und Beruf erzählen. Der spannende Start ist am 13. März mit Gisela Schneeberger und Katharina Stark im Werkraum.