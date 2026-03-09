Wer sind eigentlich die Guten? Das ist eine Frage, auf die man sich in diesen Zeiten mit ihren vielen Konflikten schwer einigen kann. Eine Gruppe allerdings sticht ein bisschen heraus. Die repräsentiert es meistens nämlich nicht, das Gute. Aus der Perspektive der arbeitenden Bevölkerung sind die Superreichen höchst verdächtig. Auf der Bühne sind sie ebenfalls selten die Sympathieträger. In der Darstellung kann das in der Komplettüberdrehung enden, wie soeben in „Elektra – 750 PS Vergangenheitsbewältigung“ im Münchner Volkstheater. Oder sie wird zu einem Schauspielerspaß samt Kuriositätenkabinett wie in Cornelia Maschners The Rich Eat (12.,13. und 15. März, Pathos Theater). Maschner hat einen Theatermonolog aus Zitaten von Superreichen gebaut. Was da herauskommt, ist schlichtweg schräg und frappierend.

Wenn man nach den Guten sucht, liegt die Frage nach dem richtigen Handeln ebenfalls nah. Sie zu erörtern, gehört quasi zur DNA des Theaters. Besonders heutzutage. Zum Ende des Monats hin kann sich das Theaterpublikum sehr geballt dieser Frage widmen, wobei hier auf Stoffe der Vor- und Nachkriegszeit zurückgegriffen wird.

Ursula Berlinghof bringt den Theatermonolog „The Rich Eat“ von Cornelia Maschner mit sichtlich morbidem Spaß auf die Bühne. Thomas Gothier

Volkstheater-Intendant Christian Stückl hat es sich zu Beginn der Spielzeit noch offen gehalten, was er im Frühjahr an seinem Haus inszenieren wird. Ein zeitgenössischer amerikanischer Autor war im Gespräch. Doch nun ist es ganz etwas anderes geworden: Christian Stückl wird Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui auf die Bühne bringen. Bertolt Brecht also, der 1941 dieses Stück zum Vormarsch der Nationalsozialisten schrieb. Er verlegte die Handlung nach Chicago ins Gangstermilieu, in dem der Karfioltrust gewaltsam die Macht übernimmt. Historische Ereignisse wie der Reichstagsbrand oder der Anschluss Österreichs sind darin klar gemeint, ebenso wie sich in Arturo Ui Adolf Hitler widerspiegelt. Premiere ist am 19. März.

Zwei Tage später, am 21. März, wird Claudia Bossard im Marstall Marat/Sade von Peter Weiss inszenieren. Bossard ist dem Münchner Publikum bislang durch ihre Regiearbeiten im Volkstheater bekannt, nun also ein anderes Haus – und dort gleich die Regie für eines der wichtigsten Stücke der Nachkriegszeit. Darin inszeniert Marquis de Sade mit Insassen einer Irrenanstalt ein Revolutionsstück. Höhepunkt ist die Ermordung des Revolutionsführers Marat. Marat und Sade stehen sinnbildlich für gegensätzliche Haltungen, Radikalität und Idealismus versus individuelle Freiheit. Die Positionen und Argumente werden hier auf offener Bühne verhandelt.

Der Kampf, der wenige Tage später am 26. März im Cuvilliéstheater zu verfolgen sein wird, ist hingegen einer hinter verschlossenen Türen. Rieke Süßkow inszeniert Bernarda Albas Haus von Federico Garcia Lorca. In dem Stück sperrt Bernarda Alba ihre fünf erwachsenen Töchter für acht Jahre zur Trauer um den Vater und Stiefvater ein. Nur die Älteste darf sich verloben, alle Sehnsüchte projizieren sich fortan auf den künftigen Ehemann und Schwager, die Situation eskaliert.

Das letzte Stück des 1936 verstorbenen spanischen Autors verhandelt den Albtraum eines ungelebten Lebens und die zwanghafte Aufrechterhaltung von Konventionen. Rieke Süßkow ist für ihre formal starken Inszenierungen bekannt, bereits zweimal wurde die 1990 geborene Regisseurin zum Theatertreffen Berlin eingeladen. Die strengen Regularien in Bernarda Albas Haus treffen bei Süßkow voraussichtlich also auf ein strenges Regiekonzept – diese Verbindung von Inhalt und Umsetzung lässt sich mit Spannung erwarten.

Ebenso übrigens wie das neue Stück Wokey Wokey von Nora Abdel-Maksoud mit Premiere am 27. März in den Kammerspielen. Die Münchner Dramatikerin und Regisseurin hat mit „Jeeps“ und „Doping“ ihrer Heimatstadt zwei witzige, temporeiche Stücke quasi auf den Leib geschrieben. Nun folgt „eine Behind-the-Scenes-Satire über die Verfilmung eines Weltbestsellers“. Der Weltbestseller ist George Orwells Überwachungs-Dystopie-Roman „1984“. Eine Filmcrew will ein Remake drehen. Diese vermutlich überspannten Dreharbeiten sind für die Autorin Abdel-Maksoud der Hintergrund, vor dem sie „rechte Diskursstrategien auf ihr komödiantisches Potenzial“ abklopft. Womit wir augenblicklich in den Debatten unserer Zeit sind. Und wer waren hier nochmal die Guten?