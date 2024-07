Grundsätzlich hätte man schon früher anfangen können zu feiern. Schon im Herbst. Die Zahl wäre auch dafür gestanden: 25 Jahre. Aber das Metropoltheater hat sich dafür entschieden, erst am Ende der Spielzeit auf das 25-jährige Bestehen anzustoßen – zuerst mit einem Sommerfest am 13. Juli und dann ein paar Tage später mit einer Premiere. Das klingt vornehm zurückhaltend für ein Haus, das im Norden von München eine Erfolgsgeschichte geschrieben hat. 1998 wurde es von Jochen Schölch gegründet, zog in das ehemalige „Alte Kino Freimann“ ein, und war fortan ein Ort für ästhetisch wie inhaltlich spannende Auseinandersetzungen mit den Fragen der Gegenwart.

An dem Kern rütteln auch die Jubiläumsfeierlichkeiten nicht. Das Metropoltheater setzt auch hier auf einen Abend, der kritisch auf unsere Lebenswirklichkeit blickt. Und zwar mit einem Thema, dem man die dramatische Spannung erst einmal abgewinnen muss. Es geht nämlich nicht um den Zwist zweier Häuser, Intrigen oder Eifersucht, sondern um das deutsche Gesundheitssystem. Es ist mit 25 anscheinend an der Zeit, darüber nachdenken.

Geld oder Leben. Die Krankenhausabrechnung von Ulf Schmidt inszeniert Jochen Schölch selbst. Schmidt hat das Stück als eine Talkshow angelegt, es wird diskutiert, Experten sind zu hören, es geht etwa um Fallpauschalen oder Krankenkassenbeiträge. Anzunehmen, dass Schölch daraus einen Theaterabend entwickeln wird, der auch einen sinnlichen Zugang zu dem Material gewährt, das Ulf Schmidt gesammelt und gebündelt hat. Die Premiere ist am 18. Juli.

Damit kommt „Geld oder Leben“ kurz vor dem Spielzeitende heraus, Ende Juli schließen die Häuser für ein paar Wochen ihre Türen. Auch andere Bühnen haben sich dazu entschlossen, vorher noch etwas Neues zu bringen. So zum Beispiel die Kammerspiele, die im Werkraum mit König*in des Zauderns eine „relaxed Performance“ zeigen, die „Hamlet“ mit „König der Löwen“ verbindet und die zugleich neue Formen inklusiven Theaters entwickelt und probiert. Hierfür haben die Kammerspiele eigens Nele Jahnke am Haus, die bei der Performance Regie führt (12. und 14. Juli)

Am selben Wochenende geht übrigens auch die Fußball-EM dem Ende entgegen – und mit ihm das Kulturprogramm im „Stadion der Träume“. Kurator Albert Ostermaier lässt dafür noch einmal auflaufen: für ein Herzschlagfinale – lange Nacht der Fußballdramatik in drei Teilen am 12. Juli in der Blackbox, für I werd narrisch – Liederabend und Lesung mit Georg Nigl und Tobias Moretti am 13. Juli im Kleinen Konzertsaal und für seinen eigenen Theatertext über George Best The Fifth Beatle, gelesen von Jens Harzer am 13. Juli im Carl-Orff-Saal.

Geht es im Metropoltheater um die Gesundheit, so macht das Theater Hoch X übrigens den Wohlstand zum Thema. Allerdings auf eine komplett andere Art. Das Künstlerduo Stein & Leo hat ein interaktives Gesellschaftsspiel mit dem Titel Prosperity. we are all going to make it entwickelt. Das wird je 90 Minuten dort gespielt, wo einst der Konsum im Vordergrund stand und jetzt Leere herrscht, nämlich im fünften Stock des ehemaligen Kaufhofs am Stachus. Spieltage sind der 25., 26. und 27. Juli.

Zuletzt kommt auch noch am 27. Juli im Theater … und so fort eine Premiere heraus, die Komödie Achterbahn von Eric Assous – ein Sommerstimmungsende an einem Haus, das genauso wie das Metropoltheater seit 25 Jahren Münchens Theaterszene bereichert.