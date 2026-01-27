„Die Sehnsucht ist groß“, sagte Brigitte Hobmeier in einem Interview mit der SZ im September . Die Schauspielerin sprach damals von ihrer Sehnsucht nach Theater. Ob sie bald wieder als Gast im Residenztheater zu sehen sein werde, beantwortete sie damals ausweichend mit: „Sie sind ja lustig! So leicht ist das nicht mehr. Seit Corona ist es nahezu unmöglich, ein Gast-Engagement zu bekommen. Die Theater müssen alle sparen. Aber vielleicht lehne ich mich jetzt auch blöd raus, und es will mich einfach keiner als Gast haben.“

Mit dem letzten Satz hat sie in jedem Fall unrecht. Und das Sparen hat das Residenztheater jetzt auch nicht davon abgehalten, sie wieder ans Haus zu holen. Deswegen wird sie vom 6. Februar an als Klaus Lemke auf der großen Bühne zu sehen sein. Und das in einer Uraufführung, die man mit Spannung erwarten darf: Albert Ostermaier hat – abgesehen von der Hommage an den 2022 verstorbenen Filmemacher Klaus Lemke – eine „Hymne auf und Abrechnung mit seiner Heimatstadt München“ geschrieben.

Der Titel seines Dramas lautet Munich Machine, und der Beginn ist schon wunderbar absurd angekündigt: „Ein Ufo in Weißwurstform landet vor der Bayerischen Staatskanzlei.“ Allein diese Vorstellung ist mindestens inspirierend. Ersan Mondtag hat die Regie übernommen, entwirft auch Bühne und Kostüme. Die Musik kommt von dem erfahrenen Theater-Komponisten Benedikt Brachtel und – das ist neu – von DJ Hell, einem langjährigen Wegbegleiter von Albert Ostermaier.

Im Februar hat sich das Residenztheater ohnehin einiges vorgenommen. Vielleicht liegt das noch an dem Schwung, den es aus der Feier zum 75-Jährigen des Neubaus am Max-Joseph-Platz mitgenommen hat. Am 13. Februar gibt es nämlich bereits die nächste Premiere. Hausregisseurin Elsa-Sophie Jach inszeniert im Marstall Anna Gmeyners Automatenbüfett.

Die von den Nationalsozialisten verfolgte Wiener Autorin schrieb das Stück 1932 im Pariser Exil. Das „Automatenbüfett“ ist dabei eine kleinstädtische Gastwirtschaft, in der Essen und Getränke auf Knopfdruck bestellt werden. Wie für eine Wirtschaft üblich ist sie zugleich Treffpunkt für politische Stammtischstreitereien. Hier hinein gerät Eva, die sofort Projektionsfläche für alles Mögliche wird, auch für das Wirtspaar Adam, das nach Expansion strebt.

Das „Automatenbüfett“ steht dabei in einer Reihe von Inszenierungen, die sich im Residenztheater dem aufkeimenden Faschismus oder auch politischen Opportunismus in Zeiten von gesellschaftlichen Umbrüchen widmen – Inszenierungen wie „Der Untertan“, „Kasimir und Karoline“, „Nach Mitternacht“ oder „Cabaret“, die allein in dieser Spielzeit Premiere hatten. Wie Eva Illouz in ihrer Festrede zu 75 Jahre Neues Residenztheater beeindruckend analysierte, kommt hier das Theater der Aufgabe nach, eine Wahrheit so zu vermitteln, für die wir vielleicht sonst blind wären, die mittels Kunst aber ertragbarer wird und auch befähigt, Fragen zu stellen.

Die Münchner Theaterautorin Raphaela Bardutzky stieß mit ihrem Stück „Fischer Fritz“ von Anfang an auf positive Resonenz. (Foto: Jean-Marc Turmes)

Ein Thema, das ebenfalls unbequem ist, wenn die Kunst, um Illouz noch einmal zu zitieren, nicht zwischen „Selbstlügen“ und unerträglichen Wahrheiten vermittelt, ist jenes von Alter und Pflege. Unter anderem darüber hat die Münchner Autorin Raphaela Bardutzky in ihrem Stück „Fischer Fritz“ geschrieben – der Text wurde von Beginn an begeistert aufgenommen. 2021 gewann er den Publikumspreis bei der „Langen Nacht der neuen Dramatik“ in den Kammerspielen, er war beim Heidelberger Stückemarkt nominiert, und er wurde bereits an mehreren Theatern inszeniert.

Nun kommt am Donnerstag, 29. Januar, Fischer Fritz auch in München am Volkstheater heraus. Asena Yeşim Lappas inszeniert den Text für drei Schauspielende, in der der alte Fritz nach einem Schlaganfall sich nicht mehr um sich selbst kümmern kann. Sein Sohn engagiert die polnische Pflegekraft Piotra, die nur wenig Deutsch spricht und diese Sprache neu beginnt zu üben. Und dann ist da noch Borys, der Busfahrer, mit dem Piotra einen Chat beginnt in der Einsamkeit ihrer Tätigkeit als Live-in-Pflegekraft.

Fra, Fri und P heißen bei Bardutzky die Figuren. Man merkt schon daran, dass die Autorin ihren Fokus auf Sprache und Klang, Wortspiele und Wortwitze legt. Gute Mittel, um den Raum für Fragen weit zu öffnen.