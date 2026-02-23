Was läuft im Theater in München?Weibliche Lebensentwürfe auf der Bühne

Suna fand eine Hochzeit schon als Kind schön. Brautkleid aussuchen, die Blumen und den Tischschmuck. Einladungen entwerfen und schließlich ein Fest ausrichten, das die Liebe feiert. Hanna ist komplett anderer Meinung. Sie hält von diesem „Ehequatsch“ gar nichts, viel zu sehr sei das Bündnis mit männlicher Dominanz verknüpft. Im Moment der Eheschließung begebe sich die Frau in eine Abhängigkeit. Hanna würde Hochzeiten am liebsten komplett abschaffen.

Zwei Frauen, zwei Meinungen. Grundsätzlich könnten die Ansichten so stehen bleiben. Doch nicht zwischen Hanna und Suna, denn sie sind Mutter und Tochter. Und Suna hat ihrer Mutter gerade erzählt, dass sie sich verlobt hat, heiraten will. Die Reaktion von Hanna ist nicht unbedingt die, die sie sich erhofft hat. „Das ist wirklich das Allerletzte … was ich jetzt erwartet hätte“, bekommt Suna zu hören. Damit ist das Feld eröffnet, der Schlagabtausch kann beginnen.

Theresa Hanich hat mit Als hätte das was mit Liebe zu tun ein flottes, ausgewogenes, auch lustiges und nachdenkliches Zwei-Personen-Stück geschrieben. In ihrem Theater, dem „Mathilde Westend“ hatte es Ende Januar Premiere. Hier treten Elisabeth Rass als Hanna und Christina Matschoß als Suna in einer sehr herzlichen und warmen Atmosphäre gegen- und miteinander an. Eigentlich sind sie sehr innig verbunden, doch diese Ehe-Sache, die bringt kurz eine Unwucht in ihre Beziehung.

Hanich hat sich von Emilia Roigs „Das Ende der Ehe“ inspirieren lassen. Sie sei beeindruckt gewesen von den vielen Facetten zum Thema „Ehe“, die Roig auffächert, durchaus auch radikal und schonungslos. Gedanken aus dem Buch sind in Hanichs Stück eingeflossen. Im „Mathilde Westend“ kann man sie nun sehr unmittelbar auf sich wirken lassen, denn hier sitzt man quasi direkt in Hannas Küche, in der Mutter und Tochter diskutieren, lachen und weinen.

„Das wohl kleinste Theater der Stadt“, so bezeichnet es Hanich, liegt im Westend. Maximal 18 Zuschauer passen in den Raum, der Auftritt auf die kleine Bühne erfolgt entweder von der Straße aus oder durch die Nebenräume. Schnuckelig ist es in diesem Theaterchen, gleichzeitig professionell. Und da die Plätze rar, die Produktionen aber charmant sind, sind die Karten immer schnell vergriffen. Mittlerweile sind von „Als hätte das was mit Liebe“ Termine bis Ende April angesetzt, ein paar Karten gibt es noch.

Im Theater Hoch X beschäftigt sich eine Performance mit Klosterschwestern

Kleine Bühnen wie das „Mathilde Westend“ mit einem besonderen Flair sind quasi eine Spezialität der freien Szene. Eines dieser Theater – das Hoch X in der Au, dessen Programm immer einen Blick wert ist, – hat nun am 28. Februar eine Uraufführung angesetzt, die sich quasi mit dem Gegenentwurf zur Ehe beschäftigt, mit dem Leben als Nonne. Über Jahrhunderte war das Zusammenleben im Kloster für Frauen ein Alternativmodell und oft auch eine Möglichkeit, Zugang zu Bildung zu erhalten.

Die Performance- und Theaterkünstlerin Lulu Obermayer hat mit Schwester ein Musiktheaterprojekt entwickelt „über Schwesternschaft, Gemeinschaft und die jahrhundertealte Praxis von Spiritualität, Wissen und gemeinschaftlichen Lebensformen in Frauenklöstern“. Obermayer geht von den beiden Opern „Suor Angelica“ von Giacomo Puccini und „Dialogues des Carmélites“ von Francis Poulenc aus, verbindet sie mit liturgischen Gesängen, elektronischer Musik, historischem Material und autobiografischen Schriften von Ordensfrauen.

Während die Lebensform der Ehe niemals zu einem Auslaufmodell geworden ist, aktuell in rückwärtsgewandten Gesellschaftsentwürfen sogar populär ist, beschäftigt sich Obermayer mit einem Lebensentwurf, der nicht nur aus dem Blick geriet, sondern auch immer weniger in Betracht kommt. Laut der Deutschen Ordensoberenkonferenz gab es Ende 2024 nur noch etwa 9500 Ordensfrauen in Deutschland, Ende 2002 waren es noch knapp 29 000.

„Die Performance untersucht einen historischen und zugleich gegenwärtigen Frauenraum, der ästhetische, politische und spirituelle Resonanz entfaltet“, heißt es in der Ankündigung. Wie dies geschieht, macht tatsächlich neugierig. Und eines lässt sich gleich mit überprüfen: Wo liegen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Ehe und Orden?