Manche Chancen gibt es oft nur kurz. Eine Gelegenheit für einen klugen, relevanten, guten Theaterabend tut sich auf und – schwups – ist sie wieder weg. Im Januar galt das besonders für die Performance „Rachel und ich“ im Hoch X von Lulu Obermayer und Rachel Troy. Das Thema war die Freundschaft zwischen der Deutschen und der Nachfahrin von Holocaust-Überlebenden, beide aus der zweiten Nachkriegsgeneration. Zwei Biografien, die ehrlich, emotional, direkt, mit feinen, auch überraschenden ästhetischen Mitteln verwoben wurden. Doch wie es in der freien Szene in München so ist, in der viele Künstler um Finanzierungen kämpfen und Wiederaufnahmeförderungen eher die Ausnahme darstellen: „Rachel und ich“ – diese Performance ist erst einmal nicht mehr hier zu sehen.

Die Performance „Rachel und ich“ von Rachel Troy (links) und Lulu Obermayer war leider nur kurz im Theater Hoch X zu sehen. (Foto: Julian Baumann)

Umso wichtiger ist es also, sich umzuschauen, was ebenfalls nur eine kurze Theatergelegenheit sein könnte im Februar. Und da hat dieser Monat etwas in petto. Allen voran eine Chance, von der man schon weiß, dass man sie nutzen sollte: Die Kulturbühne Spagat zeigt wieder ihre Erfolgsproduktion Alan – Mensch Maschine vom 8. bis zum 13. Februar in der Halle 50 der Domagk-Ateliers. Darin geht es um den Enigma-Dechiffrierer und Computer-Miterfinder Alan Turing, dem hier eine wundersame Theatermaschine des Duos Portmanteau zur Seite steht.

SZ Plus Weltpremiere im Münchner Haus der Kunst : Pussy Riot verdammen Putin und die AfD Die vom russischen Staat verfolgten Künstlerinnen zelebrieren ihre neue Widerstand-Show im Haus der Kunst. Pussy Riot feiern sich nicht als Heldinnen, sondern lassen das Publikum mit Verantwortung und Magenschmerzen zurück. Von Michael Zirnstein

Die Münchner Performerin Ruth Geiersberger hat zudem wieder ein Projekt realisiert, das vom 4. bis zum 16. Februar im Museum Ägyptischer Kunst zu sehen sein wird. In Das Verschwinden geht sie der Frage nach, wie ein deutscher Botaniker im 19. Jahrhundert nach einer Exkursion in Australien einfach nicht mehr auftauchen konnte. Wie geht das, dass nichts bleibt?

Kurz im Programm des Theaters Hoch X steht die Uraufführung Drei kleine Schweine im Krieg von Olga Prusak (6. bis 9. Februar). Was klingt wie eine Kindergeschichte, ist ein Abend von Regisseurin Caitlin van der Maas und Autorin Lena Gorelik (die hier dramaturgisch arbeitet), der auf dokumentarischem Material basiert und sich mit der aktuellen politischen Situation und der Kunstszene in Belarus, der Ukraine und Russland auseinandersetzt.

Wie kommt man an bezahlbaren Wohnraum? Das ist ein Thema, das viele junge Menschen bewegt, die kaum Einnahmen haben. Wie passend, dass die Studierenden der Theaterakademie dies auf die Bühne bringen. Regisseurin Katja Wachter, die stets einen bewegungsintensiven Zugriff pflegt, inszeniert mit ihnen Thomas Melles Die Lage, in der die einen alles für eine Wohnung tun würden, die anderen eher eine Revolution anzetteln (11. bis 15. Februar, Akademietheater).

In all dem Kurzlebigen gibt es auch Längerlebiges im Februar. Theaterfans dürften das natürlich auf dem Zettel haben: Im 6. Februar kommt im Cuvilliéstheater Salome nach Oscar Wilde heraus, bearbeitet von Jarosław Murawski, inszeniert von Regisseurin Ewelina Marciniak, die ein Händchen für perfekt komponiertes Theater hat. Die Titelrolle spielt Linda Blümchen, die man ohnehin gerne sieht. An den Münchner Kammerspielen gibt es die große Premiere von Mephisto nach Klaus Mann. Regie führt Jette Steckel, die dem Haus mit „Die Vaterlosen“ einen der größten Erfolge beschert hat – was natürlich die Erwartungen gewaltig nach oben schraubt. Auch wenn diese beiden Produktionen länger laufen dürften: Die Chance, an Karten zu kommen, sollte man vermutlich rechtzeitig ergreifen.