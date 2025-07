Eigentlich müsste man die Geschichte vom Ende her erzählen. Von dem Moment, in dem Heiko Dietz im Rahmen baumelt, die Hüften kreisen lässt und ab und zu seinen kleinen Bauchansatz unter dem T-Shirt hervorblitzen lässt. Unbeholfene Sexiness spielt er hier schön über die Schamgrenze hinweg aus.

Allerdings: Das Ende zu verraten, wäre bei der Komödie „Die Tür nebenan“, die gerade im „Theater ... und so fort“ zu sehen ist, schade. Auch wenn man von Anfang an vermuten kann, wo die Geschichte zwischen den beiden endet, die sich so offensichtlich nicht ausstehen können. Das Zwei-Personen-Stück des französischen Autors Fabrice Roger-Lacan hatte 2014 seine Uraufführung. Damals wusste man noch nichts von einer Pandemie, und auch der Rechtsruck erschien nicht so bedrohlich. „Die Tür nebenan“ wirkt deshalb oft retro, die Lage entspannt. Ein interessanter Effekt angesichts dessen, dass nur rund zehn Jahre vergangen sind.

Conny Krause und Heiko Dietz spielen eine Psychologin und den Leiter einer Produktionsabteilung. Sie ist ein intellektueller Kopfmensch mit wenig Hang zum Freizeitvergnügen, er ein bodenständiger Pragmatiker mit wenig Geschmackssicherheit. Sie wohnen einander gegenüber und gehen sich grundsätzlich auf die Nerven. Der Zufall will es, dass beide ihrem Leben eine andere Richtung geben wollen: Im selben Dating-Portal suchen sie nach dem idealen Menschen für die Liebe.

Regisseur und Bühnenbildner Heinz Konrad deutet auf der kleinen Bühne des Theaters die beiden Wohnungen mit einfachen Mitteln an. Er lässt Krause und Dietz die Konzentration auf den Schlagabtausch, sie reagiert schnippisch, er schnoddrig, beide nie um eine Antwort verlegen. Lustvoll trocken hauen sie die Pointen raus und hangeln sich im gut dosierten Tempo durch diese Liebeskomödie, die Spaß verspricht, ohne dumm daherzukommen.

Das „Theater ... und so fort“ wird als eine der wenigen Spielstätten in München nicht in die Sommerpause gehen. Die traurige Wahrheit dahinter ist, dass sich das kleine Theater, wie es dem Programmheft zu entnehmen ist, eine Schließzeit nicht leisten kann. Hingehen bedeutet also auch Unterstützung.

Die Zeit an fast allen Theatern wird dafür knapp für einen Besuch, bei manchen ist sie sogar schon herum. Die Münchner Kammerspiele haben noch ein paar Karten übrig für Kurzentschlossene. In der Woche vor der Sommerpause bietet das Haus sogar einen Spezialpreis an: zehn Euro auf allen Plätzen. Und das bei so herrlichen Inszenierungen wie Sauhund, Very Rich Angels und Oh Schreck!, die man sowieso mehrmals, immer wieder und jetzt sogar hintereinander anschauen kann. Das ist eine wunderbare Gelegenheit.

Die Musiktheater-Performance „A Man To Lean On“ mit Lucy Wirth (links) und Tobias Weber hat im Fat Cat ihre Uraufführung. (Foto: Victoria Weber)

Etwas Neues kommt noch mit Randy aus Texas; dem Typen mit dem Cowboyhut und der Gitarre ist man schon begegnet. Als Mann, der sich mit tief ins Gesicht gezogener Krempe in die Einsamkeit zurückzieht. Ein Held ohne Heldentum, Meister einer ikonischen Männlichkeitspose. Die Begegnung fand vor mehr als einem Jahr im Hoch X statt, bei einem Parforceritt zum Thema Maskulinität, wenig verhuscht im Titel formuliert mit „Penis – eine Umarmung“. Den Abend hatten die beiden Performerinnen Ines Hollinger und Lucy Wirth erfunden, mit vielen unterschiedlichen Figuren und Erzählungen. An die Passage des Lonely Cowboy knüpft Lucy Wirth nun wieder an: A Man To Lean On – Texas Cowboys Songs ist, wenn man so will, eine Auskopplung, die als eigenes Album funktioniert. Sie wird am 30. und 31. Juli im Fat Cat zu sehen sein.

Gemeinsam mit Multiinstrumentalist Tobias Weber hat Wirth diese Musiktheater-Performance entwickelt, die sich „zwischen Lagerfeuerromantik und Survival-Training, zwischen Flirt und Faustregel“ bewegen und letztlich zu der zwiespältigen Frage führen soll: „Ist er ein Relikt – oder eine Offenbarung?“ „A Man To Lean On“ ist in der theaterlebendigen Stadt München eine der sehr spärlichen Sommerpremieren. Fast überall fällt jetzt für längere Zeit der Vorhang. Da heißt es dann, tapfer bleiben, Hut auf, heldenhaft in die Einsamkeit.