Als 2023 die Erzählung „Rezitativ“ von Nobelpreisträgerin Toni Morrison auf Deutsch erschien, war die Begeisterung groß. Die afroamerikanische Schriftstellerin erzählt darin die Geschichte zweier Mädchen, von Twyla und Roberta, die als Achtjährige in ein Heim kommen und sich dort anfreunden. Anders als die anderen sind sie „keine richtigen Waisen mit lieben verstorbenen Eltern im Himmel“. „Meine Mutter tanzte die ganze Nacht, und die von Roberta war krank“, so beginnt der Text, der aus der Perspektive von Twyla erzählt ist.

Direkt am Anfang empört sich Twyla darüber, dass sie mit Roberta in einem Zimmer untergebracht ist, „mit einem Mädchen von ganz anderer Hautfarbe“. Doch wer von den beiden welche Hautfarbe hat, das lässt Toni Morrison offen. „Rezitativ“ ist eine Versuchsanordnung, bei der es bei der Identität der Figuren „von grundlegender Bedeutung ist, alle rassifizierten Codes zu entfernen“, wie Zadie Smith im Nachwort schreibt.

Sprich: Der Leser ist es nun selbst, der permanent versucht, aus den Hinweisen zu entschlüsseln, wer schwarz und wer weiß ist. Doch Morrison hat daraus ein Vexierspiel gemacht, das einem vor Augen führt, wie absurd es ist, von Eigenschaften und Verhaltensweisen auf die Hautfarbe zu schließen. Im Marstall des Residenztheaters hat Miriam Ibrahim Rezitativ für die Bühne adaptiert. Premiere ist am Samstag, 13. Dezember.

Das Residenztheater erinnert ein paar Tage nach der Premiere an den – gerade auch für München – wichtigen Dramatiker Tankred Dorst. Er wäre am 19. Dezember 100 Jahre alt geworden. Wer lebt, stört heißt die szenische Lesung aus „Herr Paul“, die Regisseurin Cornelia Maschner in der Schönen Aussicht mit Linda Blümchen, Robert Dölle, Nicola Mastroberardino, Rita Russek und Manfred Zapatka einrichtet.

Schauspieler vom Residenztheater kann man übrigens auch an anderer Stelle auf einer besonderen Bühne sehen: Katja Jung und Steffen Höld sind bei einem Theaterprojekt von Anna Gesa-Raija Lappe, ehemals Kammerspiele-Ensemblemitglied, dabei. Spielort ist am 13. Dezember die beheizte Tribüne der Tabrennbahn Daglfing. Dort bringt Lappe mit einem zehnköpfigen Ensemble – dem übrigens auch die aus dem Fernsehen bekannte Schauspielerinnen Veronika von Quast, Pia Hänggi und Michaela Steiger angehören – Start in 1 Minute heraus. Angekündigt ist er als: „Ein Theaterabend über das Leben und den Tod mit Musik, Tanz, Freundinnenschaft, Traurigkeit und einem leichten Schmunzeln.“

Der junge Regisseur Serge Okunev hat mit seiner Arbeit „Oder kann das weg“ über seinen Wehrdienst in Russland sowie als eine Art Conferencier in „Wallenstein“ an den Kammerspielen auf sich aufmerksam gemacht. Oder vielmehr: beeindruckt. Jetzt zeigt er an der Theaterakademie August Everding seine Regie-Abschlussarbeit mit dem Titel Gute Reise oder eine sichere Fahrt. Erneut beruht sein Abend, der am 17. Dezember Premiere feiert, auf einer dokumentarischen Recherche, diesmal mit dem Fokus auf „Erfahrungen erzwungener Migration“.

Okunev verbindet dieses schwere Thema mit dem Hinweis: „Durch Lachen und Spiel schaffen Publikum und Ensemble einen alternativen Raum der Freude, während vor dem Fenster die Katastrophen vorbeiziehen.“ Wer die beiden anderen Arbeiten von ihm kennt, wird sich nicht wundern, dass hier ein humorvoller Zugang angekündigt ist.

Rania Mleihi gastiert mit ihrer Solo-Performance „My Personal Ten Years“ im Werkraum. (Foto: David Klumpp)

Um Herkunft geht es auch am 17. und 18. Dezember im Werkraum der Kammerspiele. My Personal Ten Years: Wir schaffen das! heißt die Performance von Rania Mleihi, an deren Titel man unschwer Angela Merkels berühmten Satz aus dem Jahr 2015 erkennen kann. Die syrische Theatermacherin, die vor zehn Jahren nach Deutschland kam, nimmt einerseits Merkels Versprechen und andererseits den Sturz des Assad-Regimes zum Ausgangspunkt ihrer Solo-Arbeit. Die Uraufführung fand im November am Staatstheater Nürnberg statt, nun geht Mleihi mit dem mehrsprachigen Abend auf Tour und macht im Dezember und Februar im Werkraum Station.

Und noch eine Untersuchung dieses sich mit Identität und Herkunft reich befassenden Theatermonats ist Benjamin Truongs Arbeit Hörst Du Mich? vom 19. bis 21. Dezember im HochX – eine der viel zu seltene Wiederaufnahmen in der freien Szene. Truong erzählt aus der Perspektive Viet-Deutscher der zweiten Generation. „Das Stück spürt dem Gefühl nach, zwischen Kulturen zu stehen, zugehörig und doch fremd, verbunden und doch allein.“