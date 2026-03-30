Was ist denn an den Münchner Theatern los? Überall kommt gerade jemand mit einer Auszeichnung daher. Die kleinen Häuser wie die großen. Die Landeshauptstadt kann stolz sein auf ihre Künstlerinnen und Künstler, die Menschen vor, auf und hinter den Bühnen. Weil es im Moment so schön ist, soll es hier einmal erwähnt sein.

Die freie Szene kann gleich drei Einladungen zum Impulse Festival verzeichnen, sozusagen dem Theatertreffen der deutschsprachigen freien Szene, das vom 3. bis 21. Juni im Raum Köln-Düsseldorf stattfinden wird. Ausgewählt ist die erstmals beim Spielart-Festival gezeigte, poetisch-musikalische Arbeit „Yoldas“ von Nihan Devecioğlu über BMW und seine Gastarbeiterinnen. „Stripping Bolero“ von Rykena/Jüngst, koproduziert mit dem HochX, das Gebärdensprache, Tanz und Audiodeskription verwendet, ist ebenfalls bei Impulse dabei. Und dort gezeigt wird auch „Der Soldat“, eine bewegende Performance von Julian Warner über Künstlersein, über das Ringen mit dieser Aufgabe und über die Verletzbarkeit des Menschen wie des Künstlers im Mahlwerk der Politik.

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Des Weiteren sind zwei Münchner Inszenierungen als Gastspiele zum Heidelberger Stückemarkt (24. April bis 3. Mai) eingeladen worden: „Faulender Mond“ von Anaïs Clerc, eine kleine, idealistisch-versöhnliche Produktion am Volkstheater München in der Regie von Simon Friedl. Sowie „Teutonistan“ von Bülent Kullukcu und Karnik Gregorian, das als Musik- und Theaterprojekt die Geschichte von Migration in Deutschland neu erzählen will mit den Stimmen der Gastarbeiter und den Generationen danach. Zudem ist Lennart Kos’ Stück Balance and Harmony im Heidelberger Autor*innenwettbewerb dabei, mit dessen früherer Fassung er 2025 den Münchner Preis für neue Dramatik erhielt. Die Inszenierung seines Textes von Lamin Leroy Gibba wird am 23. April im Werkraum Premiere haben.

Wenn man schon im Werkraum und damit in den Kammerspielen angelangt ist, kommt man derzeit enorm ins Aufzählen, was Theaterwürdigungen betrifft: „Mephisto“ und „Wallenstein“ wurden dieses Jahr zum Berliner Theatertreffen eingeladen (2. bis 18. Mai). Thomas Schmauser wurde in seiner Rolle als Hendrik Höfgen in „Mephisto“ mit Preisen quasi überschüttet. Nun erhält auch Katharina Bach für ihre „herausragende darstellerische Leistung“ in „Wallenstein“ den 3sat-Preis. Plus: Zwei Produktionen reisen zu den Mühlheimer Theatertagen 2026, nämlich „Play Auerbach!“ von Avishai Milstein und „2 x 241 Titel doppelt so gut wie Martin Kippenberger“ vom Künstlerkollektiv Frankfurter Hauptschule. Uff.

„Fräulein Else“ kommt an die Kammerspiele

Wenn an den Kammerspielen nun eine Produktion aus einem anderen Haus übernommen wird, erwartet man ja mehr oder weniger, dass sie mit den hiesigen Arbeiten mithalten kann. Vermutlich ist es da nicht verkehrt, dass Fräulein Else vom Volkstheater Wien schon mit einem Gütesiegel anreist, nämlich ebenfalls als eine der zehn bemerkenswertesten Inszenierungen des Jahres ausgewählt für das Berliner Theatertreffen 2026.

Die Inszenierung von Leonie Böhm ist eine Solo-Arbeit mit Julia Riedler. Die beiden haben Arthur Schnitzlers Novelle überarbeitet und erzählen sie als „100-jährigen Me-Too-Fall im Theater“, wie Riedler es selbst beschreibt. München-Premiere ist am Donnerstag, 2. April.

Simon Stones „Drei Schwestern“ nach Anton Tschechow ist nur noch wenige Male im Residenztheater zu sehen. Sandra Then

Während mit dieser Produktion eine prämierte Arbeit in München begrüßt wird, muss man sich leider von einer anderen verabschieden, die ebenfalls einst zum Theatertreffen eingeladen war, nämlich 2017. Am Residenztheater wird es die letzten Vorstellungen von Drei Schwestern von Simon Stone nach Anton Tschechow geben. Die Chance, diese Inszenierung noch einmal oder überhaupt zu sehen, sollte man sich nicht entgehen lassen. Vollkommen zu Recht bezeichnet das Staatsschauspiel sie auf seiner Homepage als „legendär“ (noch am 2. und 30. April).

Und noch etwas Ausgezeichnetes: Nach der beliebten und erfolgreichen Tanztheater-Premiere „Grey“ am Volkstheater im vergangenen Jahr folgt nun am Samstag, 11. April, mit Tide die zweite Produktion des Duos Sophie Haydee Colindres Zühlke und Serhat „Said“ Perhat. Said gehörte der Kernmannschaft der deutschen Breaker an, die sich für Olympia 2024 qualifizieren wollten. Oberste Liga also – und damit das Top-Level, auf dem sich Theater-München wohl gerade bewegt.