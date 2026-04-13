Jedes Jahr ist es ein überwältigender Zauber, wenn die Natur mit einem Mal ihre vielfarbigen Blüten und das helle Grün in das gerade noch existierende Grau kippt. Alles passiert gleichzeitig und rasch und üppig. Fast traut man sich nicht die Augen zu schließen, weil man etwas verpassen könnte. Parallel wächst der menschliche Tatendrang – so scheint es in jedem Fall zu sein, wenn man auf die Spielpläne der Theater blickt. Auch hier kommt man aus dem Schauen fast nicht mehr heraus.

Bereits am Mittwoch, 15. April, wollen Bettina Hamel, Michael Stadler (auch bekannt als Theaterkritiker der Abendzeitung) und Alexander Wagner das Hofspielhaus in der Falkenturmstraße in einen Luxusdampfer verwandeln. Basierend auf David Foster Wallaces Schrecklich amüsant – aber in Zukunft ohne mich lädt die dreiköpfige Besatzung quasi auf mehrere Decks ein. Dass das nicht unbedingt eine Unternehmung auf romantischem Kuschelkurs sein wird, gibt der lustige, ironische bis spöttische Ton der Vorlage schon vor.

Was läuft in der Klassik : Diese jungen Stars kommen im April nach München Souverän auf Youtube und auf der Konzertbühne: die Cellistin Anastasia Kobekina, das junge Berliner Leonkoro Quartet und die japanischen Pianisten Cateen und Nobuyuki Tsujii sind in München zu erleben. Von Jutta Czeguhn ...

Forster, der eine Woche auf einer Kreuzfahrt zubrachte, beschreibt etwa, dass er US-Bürger aus dem gehobenen Mittelstand gehört hat, die wissen wollten, ob man beim Schnorcheln nass wird, ob Tonscheibenschießen draußen stattfindet oder um welche Uhrzeit das Midnight-Buffet eröffnet. Er selbst fühlte, dass er in dieser Woche 1500 Mal die Zielscheibe des berühmten amerikanischen Service-Lächelns geworden war. Mit dem US-Autor kommt man also Mitte April im Theater gut auf Kurs.

Tags darauf, am Donnerstag, 16. April, setzt das Metropoltheater seine äußerst beliebte Reihe fort, die sich Leben und Werk von Musikern widmet. Dieses Mal ist es Jim Morrison, der Frontmann der Doors, vor dem sich Sebastian Kempf, Jakob Tögel und Andreas Lenz von Ungern-Sternberg unter dem Titel People Are Strange verneigen werden und sein Leben zwischen Rockmusik und Selbstzerstörung nachzeichnen.

Dem Sänger Jim Morrison widmet das Metropoltheater den Abend „People Are Strange“. Manfred Rehm/dpa

Um mit Kreuzfahrt und Musik ordentlich in Schwung gekommen, cruist Theater-München dann auf schneller Fahrt weiter durch den April. Schon am Sonntag, 19. April, kommt am Volkstheater – das gerade mit „Tide“ seine zweite großartige Tanztheater-Premiere hinter sich hat – Echtzeitalter nach Tonio Schachingers 2023 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Roman heraus. Regie führt Jan Friedrich. Am selben Abend wird es auch im TamS eine Premiere geben: Der Herzerlfresser von Ferdinand Schmalz in der Regie von Susi Weber.

Dem Publikum ist dann, wie für einen Landgang, eine kurze Pause vergönnt, bevor es von Donnerstag, 23. April, an theoretisch gar nicht mehr verschnaufen müsste. Im Werkraum inszeniert Lamin Leroy Gibba Balance und Harmony von Lennart Kos. Mit seiner Science-Fiction-Liebesgeschichte gewann der junge Autor den Münchner Preis für Neue Dramatik 2025.

Und dann kommt es zehn Tage ganz geballt: Vom 24. April bis zum 3. Mai läuft im Volkstheater die 20. Ausgabe des wundervollen Festivals Radikal jung. Die Inszenierungen junger Regieführender reichen von klassischen Stoffen wie „Antigone“ bis zu einer Performance über nordkoreanische Alltagskultur, von Romanadaptionen bis zu einer neuen Heidi-Version.

Die Performance „Hello“ befasst sich auf dem Festival „Radikal jung" mit nordkoreanischer Alltagskultur. Mayra Wallraff

Doch dieser große Theaterdampfer ist Ende April nicht allein in München unterwegs. Hinzu kommen noch jeweils zwei Premieren an den Kammerspielen und am Residenztheater: Mit seiner Version von Ödipus wird Autor und Regisseur Robert Icke dem Stück von Sophokles eine heutige Fassung geben – ähnlich wie mit seinem populären Stück „Die Ärztin“ nach Arthur Schnitzler. Premiere ist am 24. April im Residenztheater. Im Marstall machen sich parallel Michał Borczuch und Ensemble auf die Spurensuche von Freddie Mercury in München (Premiere: 30. April).

Auf der anderen Seite der Maximilianstraße wird in der Therese-Giehse-Halle mit Glitsch ein neues Tanztheaterstück von Doris Uhlich Premiere haben (Premiere: 25. April). Ebenfalls über das klassische Sprechtheater hinaus geht am folgenden Tag das Musiktheaterprojekt Eurydike und Orpheus von Anna Smolar. Darin geht es um Liebe, Sterblichkeit und das Einfrieren des Körpers, das letztlich den Verlust eines geliebten Menschen auch nicht verhindern kann. Die jungen Schauspielerinnen Annika Neugart und Elisabeth Nittka singen Eurydike und Orpheus und verkörpern, so kündigen es die Kammerspiele an, „ein Liebespaar der Zukunft“ (Premiere: 26. April). Und Zukunft, das scheint in dieser Blütezeit gerade vieles zu verheißen.